Rostock. „Heinkel in Rostock – Innovation und Katastrophe“: Unter diesem Arbeitstitel zeigt das Kulturhistorische Museum im Herbst eine Sonder-Ausstellung über die Ära des Flugzeugbauers und Rüstungsbetriebs in der Hansestadt, die vor 100 Jahren begann. Seit zwei Jahren laufen die Vorbereitungen. „Es wird keine Technikausstellung, es geht mehr um Stadtgeschichte und nationale Geschichte“, sagt Museumsleiter Steffen Stuth.

Thematischer Schwerpunkt werden die zwölf Jahre der NS-Zeit sein. Die Fabrik wuchs in dieser Zeit zum größten Industriebetriebs Mecklenburgs heran. Rostock wurde zur Großstadt, lieferte mithilfe von Zwangsarbeitern die nötigen Bomber für Hitlers Angriffskrieg und wurde 1942 schließlich selbst zerbombt.

Rostocker Geschichte mit Heinkels verzahnt

Noch immer gibt es Rostocker, deren Familiengeschichte eng mit der Heinkels verzahnt ist, beispielsweise die von Holger Björkquist (76). Heinkel sei für ihn fast so etwas wie ein Lebensthema, sagt der Hobbyhistoriker und ehemalige Schiffselektriker. Sein Großvater gehörte zur Kernbelegschaft von rund 130 Arbeitern, mit der der schwäbische Flugzeug-Pionier Ernst Heinkel Ende 1922 das Werk in Warnemünde gründete.

Später ging Björkquists Vater in dem inzwischen nach Marienehe umgezogenen Betrieb in die Lehre. Als 1944 die Arbeitskräfte knapp wurden, arbeitete auch Björkquists Mutter in dem Rüstungsbetrieb mit. „Als Jugendlicher bin ich noch auf der ehemaligen Startbahn in Marienehe Motorrad gefahren“, sagt Holger Björkquist.

Das Foto zeigt das erste Düsenflugzeug der Welt, die HE 178, bei ihrem ersten Flug am 27. August 1939, gestartet war es in Rostock-Marienehe. © Quelle: dpa

Ausstellung vor 20 Jahren endete mit Eklat

Als Mitglied des Förderkreises Luft- und Raumfahrt hat sich Björkquist für die Ausstellung im Kulturhistorischen Museum starkgemacht. Ein ähnliches Projekt vor 20 Jahren war krachend gescheitert. Eine vom Förderkreis mit imitierte Ausstellung endete damals im Eklat. Die Bürgerschaft beschloss zunächst ein Verbot der Schau. Der Vorwurf: Der Kriegsgewinnler und Rüstungsfabrikant Heinkel werde zur „Lichtgestalt“ glorifiziert, Tausende Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge, von denen sich unzählige in den Heinkel-Werken zu Tode schufteten, blieben dagegen so gut wie unerwähnt. Nach einem Gerichtsbeschluss wurden die Ketten vom Ausstellungsort in der ehemaligen Neptunwerft später wieder entfernt.

„Wir haben damals Fehler gemacht“, räumt Björkquist ein. Eine ganze Reihe von Initiativen und Vereinen sei beteiligt gewesen. Und ausgerechnet die Geschichtswerkstatt, die für die dunklen Kapitel wie die Zwangsarbeit zuständig sein sollte, habe nach inhaltlichen Streitigkeiten aufgegeben. „Am Schluss hing zu diesem Thema ein kleines Buch an einer Kordel in Ausstellung. Das war natürlich viel zu wenig“, sagt Björkquist. Die Ausstellung stellte vor allem die technischen Innovationen in den Mittelpunkt, etwa die Erfindung des Schleudersitzes und des Düsenflugzeugs in Rostock.

Experten-Tagung parallel zur Museumsschau

Das soll sich nicht wiederholen. Parallel zur Ausstellung, die vom 14. Oktober bis zum 22. Januar zu sehen sein wird, wird es diesmal eine Tagung geben. Teilnehmende kämen unter anderen aus Wien und München, so Steffen Stuth. Es gehe darum, zu zeigen, wie sich außer Rostock weitere Städte in der Nazizeit unter dem Einfluss der Rüstungsindustrie veränderten und entwickelten. Als ähnliches Beispiel gilt Dessau mit dem Junkers-Flugzeugwerk.

Flugzeuge der Deutschen Verkehrsfliegerschule in Warnemünde. Ab 1933 beherbergte der Standort eine Flugzeugführerschule der Luftwaffe. © Quelle: OZ-Archiv

Nach dem Zweiten Weltkrieg verschwand der Flugzeugbau aus Rostock. Die Russen demontierten die noch brauchbaren Reste des Werks, Heinkel ging nach Baden-Württemberg und baute zunächst Motorroller, bevor er später wieder in den Flugzeugbau einstieg. Viele der Ingenieure und Facharbeiter bauten anschießend die Rostocker Werftindustrie auf. Sein Erbe bleibt umstritten. Saarbrücken will dieses Jahr eine Heinkel-Straße umbenennen. Begründung: Der Industrielle sei als Profiteur von Hitlers Angriffskrieg nicht mehr tragbar. In Rostock setzte die Stadt nach dem Ärger um die Ausstellung von 2002 eine Historiker-Kommission ein. Die stellte 2010 in ihrem Bericht fest, dass es zur Rostocker Stadtgeschichte im Nationalsozialismus große Lücken gebe.

Heinkel-Mauer in Rostock wurde 2018 abgerissen

Zu Protest und Demonstrationen kam es 2018, als die Wiro die Heinkelmauer, letztes übrig gebliebenes Fassadenteil einer bereits 1995 abgerissenen Halle, trotz Denkmalschutz beseitigen und die Steine einlagern ließ. Als Unternehmer galt Heinkel als fortschrittlich. Zum Werk gehört ein Gesundheitshaus, in dem die Arbeiter Kneipp-Kuren machen konnten.

Die Wand an der Lübecker Straße war ein Rest der ehemaligen Heinkel-Flugzeugwerke. 2018 wurde die Heinkel-Mauer abgerissen und eingelagert. © Quelle: Ove Arscholl

Holger Björkquist berichtet, dass der Firmenchef seine schützende Hand über KPD- und SPD-Mitglieder in der Belegschaft gehalten haben soll, darunter sein eigener Opa. Andererseits steht der Name Heinkel genauso für Bombenkrieg und ausgebeutete Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge.