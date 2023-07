﻿Anbauverbot von Erdbeeren wegen Trockenheit? Karls-Chef Robert Dahl ist empört

Rövershagen/Hohen Wieschendorf. Sollten wegen der anhaltenden Trockenheit wasserintensive Pflanzen – wie Erdbeeren oder Tomaten – nicht mehr bewässert werden dürfen? Dieser Vorstoß des niedersächsischen Umweltministers Christian Meyer (Grüne) erntet aus MV scharfe Kritik. „Ich finde es unverantwortlich, so ein Verbot ungefiltert rauszuhauen“, kritisiert Robert Dahl, Geschäftsführer der Karls Erlebnisdörfer.

Die heimische Landwirtschaft würde durch ein Bewässerungsverbot so eingeschränkt werden, dass die Abhängigkeit aus dem Ausland nur größer werden würde. „Die Menschen hören ja nicht auf, von heute auf morgen Erdbeeren zu essen“, so Dahl. „Wenn die Erdbeeren nicht mehr aus Deutschland kommen, werden mehr aus Spanien oder Marokko importiert, wo die Anbaubedingungen stark von den Regionalen abweichen.“

„Sieht so globale Verantwortung aus?“, fragt auch Jan van Leeuwen vom Erdbeerhof Glantz aus Hohen Wieschendorf. Seiner Meinung nach gefährdeten solche Verbote die Versorgung mit einheimischen Lebensmitteln und zielen am eigentlichen Problem vorbei. „Die lokale, regionale Produktion heimischer an die Region angepasster Lebensmittel ist und bleibt die global sinnvollste und nachhaltigste Variante, die uns allen immer wieder vor Augen hält, welche Kosten wir täglich verursachen“, sagt van Leeuwen.

Bauernverband MV: Verbot wäre Ende der Wettbewerbsfähigkeit

Der Grünen-Politiker Christian Meyer hatte für Niedersachsen angekündigt, dass die Kommunen die Genehmigungen zur Bewässerung entziehen könnten, wenn sich zu wenig Grundwasser bilde. Aus seinem Ministerium heißt es weiter: „Mögliche Beschränkungen der Wasserentnahmen könnten auch zur Folge haben, dass bestimmte Kulturen in betroffenen Regionen nicht mehr wirtschaftlich angebaut werden können“.

„Ein Bewässerungsverbot für Obst- und Gemüsekulturen lehnen wir ab. Es würde ein Ende der Wettbewerbsfähigkeit des Obst- und Gemüseanbaus in MV bedeuten“, heißt es vom Bauernverband MV. Dass der Wasserbedarf für die Landwirtschaft im Nordosten in den vergangenen Jahren stark angestiegen sei, sei aber nichts Neues. Allerdings unterscheiden sich auch Niedersachsen und der Nordosten bei den Grundwasserangeboten und natürlichen Voraussetzungen.

Karls Erdbeerhof setzt auf einen Regenspeicher zur Bewässerung

Die Trockenheit macht sich dieses Jahr auch bei Karls in Rövershagen bemerkbar. „Im letzten Jahr mussten wir kaum auf unseren Regenspeicher zurückgreifen. Dieses Jahr sah das schon anders aus. Da waren wir froh, ihn zu haben“, so Dahl. Jeder Tropfen Regen, der auf das Dach des Erlebnisdorfes fällt, wird in das riesige Wasserbecken geleitet. „Bis zu 300 000 Kubikmeter Wasser können wir damit für die Bewässerung unserer Erdbeeren speichern“, erklärt Robert Dahl. „Wir verbrauchen quasi kein Wasser mehr.“

Mit seinem künstlichen Wasserspeicher sieht Robert Dahl eine Chance, der Trockenheit den Kampf anzusagen. „Über Tropfschläuche wird das Regenwasser wieder dem Grundwasser zugefügt. Damit wird auch der Grundwasserhaushalt wieder gesteigert.“

OZ