Anschlag auf Deutsche Bahn: Bekennerschreiben aufgetaucht – viele Züge in MV ausgefallen

Rostock. Nach einem mutmaßlichen Anschlag auf die Deutsche Bahn müssen Fahrgäste in Mecklenburg-Vorpommern am Freitag mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Auf der Strecke zwischen Hamburg – Rostock – Stralsund – Binz sind die ICE- und IC-Verbindungen ausgefallen. Die Züge von Binz und Stralsund Richtung Westen fahren teilweise nur bis Rostock oder Schwerin, außerdem kommt es zu Verspätungen. Auch Nahverkehrsverbindungen sind betroffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einschränkungen gibt es zudem auf der Strecke Hamburg – Berlin. Betroffen sind hier ICE-, IC- und EC-Verbindungen Hamburg – Berlin – Erfurt – Süddeutschland. Diese verkehren nicht zwischen Hamburg und Berlin. Die Züge werden über Uelzen und Stendal umgeleitet. Zudem verkehren einzelne ICE-Züge ohne Zwischenhalt zwischen Hamburg und Berlin. Diese werden umgeleitet, was zu Verspätungen von 30 bis 60 Minuten führt. Die Züge könnten stark ausgelastet sein. Die Bahn empfiehlt, zwischen Hamburg und Berlin die Fernzüge mit Umstieg in Hannover zu nutzen.

Brände in Kabelschächten der Deutschen Bahn in Hamburg

Grund für das Verkehrschaos: In der Nacht haben laut DB in Hamburg an drei Orten Kabelschächte gebrannt. Betroffen war unter anderem ein Stromkasten in Hamburg-Allermöhe. Dadurch könne der Streckenabschnitt zwischen Hamburg-Bergedorf und Hamburg-Allermöhe, über den zahlreiche Fern- und Regionalzüge rollen, nicht befahren werden, teilte die Bahn mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Politisch motivierte Anschläge auf die Bahn Politisch motivierte Anschläge auf Kabelschächte der Bahn, wie nun auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin vermutet, gab es schon in der Vergangenheit. Eine Auswahl: Berlin, Oktober 2022: Die Sabotage zielt nicht auf die Störung des Fernverkehrs, sondern der S-Bahn ab. Zu dem Anschlag auf Kabelschächte kommt es auf der Strecke zwischen den Bahnhöfen Friedrichsfelde Ost und Wartenberg im Ostteil Berlins sowie zwischen Gehrenseestraße und Hohenschönhausen. Das Bundeskriminalamt ermittelt wegen möglicher verfassungsfeindlicher Hintergründe. Düsseldorf, September 2018: Zehntausende Reisende sind von einem Anschlag auf Kabelschächte auf der Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg betroffen. Vermutlich haben Linksextremisten die Signalkabel zerstört. Der Anschlag soll sich gegen Abschiebungen gerichtet haben. Dallgow-Döberitz (Brandenburg), Februar 2016: Auf der ICE-Strecke zwischen Berlin und Hannover entdeckt die Bundespolizei in einem Kabelschacht einen nicht gezündeten Brandsatz. Auch hier vermuten die Strafverfolgungsbehörden Hintermänner in der linksextremen Szene. Berlin, Oktober 2011: Im Berliner Großraum werden 18 Brandsätze an 9 Tatorten sichergestellt. Über mehrere Tage werden in Kabelschächten an Bahngleisen Brandsätze entdeckt, die vermutlich linksextremistische Täter deponiert haben. Die Brandsätze werden meist unschädlich gemacht. Nach den ersten Funden gibt es ein Bekennerschreiben im Internet – eine linksextreme Gruppe protestiert gegen den Bundeswehreinsatz in Afghanistan.

Die Polizei sucht Zeugen. Die Brände wurden zwischen 2.30 Uhr und 3.40 Uhr entdeckt. Man gehe von vorsätzlichen Brandlegungen und einem politischen Motiv aus, informierte die Polizei am Freitagmittag in Hamburg.

Bekennerschreiben zu Bahnanschlägen in Hamburg auf Indymedia

Wenig später tauchte auf der linken Plattform Indymedia ein Bekennerschreiben auf. „In der Nacht des 7. September haben wir in Hamburg Verkehrsadern der kapitalistischen Infrastruktur sabotiert“, heißt es darin. „Einige Liter Benzin in den Kabelschächten an den Schienen sollten zu möglichst langfristigen Ausfällen oder Einschränkungen beim Transport von zum Beispiel im Zuge neokolonialer Ausbeutung und erdzerstörendem Extraktivismus beschafften Rohstoffen führen.“ Extraktivismus meint das Herausholen von Ressourcen aus der Erde.

Allerdings bezieht sich das Schreiben vor allem auf den Güterverkehr. Bei der Tat sollte es demnach um Streckenabschnitte gehen, „die nicht für den Personenverkehr genutzt werden“. Dennoch war am Mittwoch der Personenverkehr zwischen Berlin und Hamburg stark gestört.

„Das Bekennerschreiben ist uns bekannt und wird selbstverständlich in die Ermittlungen mit einbezogen beziehungsweise ist ja nun bereits Bestandteil davon“, teilte die Hamburger Polizei auf Anfrage mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zugausfälle um Rostock: Deutsche Bahn prüft Ersatzverkehr

Die betroffenen Fahrgägste brauchen am Freitag viel Geduld. „Wir prüfen mit Hochdruck die Einrichtung von Busnotverkehren als Ersatzangebot für die betroffenen Fahrgäste“, versichert ein Sprecher am Vormittag.

Lesen Sie auch

Und: Es sei davon auszugehen, dass die Sperrung der Strecke den ganzen Tag über andauern werde. Das vermutet auch Michael Hiebert von der Bundespolizei: „Die verschmorten Kabel müssen erst ersetzt werden. Das kann sich natürlich ziehen.“

Weitere Einschränkungen für DB-Fahrgäste in MV

Einschränkungen kommen ebenso auf Fahrgäste zu, die von Rostock oder Stralsund aus über Neustrelitz nach Berlin fahren: Die Regionalexpresszüge fahren bis Ende September nur bis Oranienburg. Schuld daran sind nach DB-Angaben Bauarbeiten im Bereich Birkenwerder. Die Intercity-Züge von Rostock nach Berlin werden über Schwerin umgeleitet. Außerdem rollen zwischen Pasewalk und Stettin – ebenfalls wegen Bauarbeiten – bis Ende des Monats keine Züge. Busse fahren die Strecke ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Deutsche Bahn entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten und empfiehlt Reisenden, sich vor der Fahrt über bahn.de oder die App zu informieren.

OZ