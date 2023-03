Rostock im Fokus der Weltöffentlichkeit: Einem Bericht der „New York Times“ zufolge sollen die Täter des Sprengstoff-Anschlags auf die Nord-Stream-Röhren von der Hansestadt aus gestartet sein. Auch der Hafen in Wieck auf dem Darß spielt eine Rolle. Aber liegt hier vielleicht eine Verwechslung mit Wiek auf Rügen vor? Eine Spurensuche und erste Reaktionen aus MV.

Rostock. Rostock gerät in den Fokus eines internationalen Spionage-Thrillers – und die Behörden im Land wissen offiziell von nichts: Nach Recherchen der „New York Times“, des ARD-Hauptstadtstudios und der Wochenzeitung „Zeit“ sollen die Personen, die Ende September die Anschläge auf die Nordstream-Pipelines vor Bornholm ausgeführt haben, von Rostock aus in See gestochen sein. Mit einer gecharterten Segelyacht.