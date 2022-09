﻿Auch Hinnerk Schönemann war am Start: 111 Porsche-Oldtimer im Nordosten auf Rallyekurs

Das 1. Röhrl-Klassik in MV vereint Oldtimer-Fans aus Deutschland, der Schweiz, England und Luxemburg. Rennsportlegende Walter Röhrl ist Schirmherr der Veranstaltung. Sehen Sie in unsere Bildergalerie die schönsten „Oldies“.

Maria Sophie Vocke (31) und Ehemann Thomas Carlo Vocke (36) aus Waren (Mecklenburgische Seenplatte) nehmen mit ihrem 911 Carrera 3.2. erstmals an einer Oldtimer-Rallye teil. Ebenfalls an Bord ist der sechs Jahre alte Terrier-Mischling Lorie.

Göhren-Lebbin. Porsche-Gala im Nordosten: Bis Sonnabend, 3. September, sind 111 Oldtimer der Zuffenhausener Sportschmiede in MV und im Norden Brandenburgs unterwegs. Die Fahrer und Co-Piloten der teils 66 Jahre alten Schmuckstücke kommen bei der 1. Röhrl-Klassik aus allen deutschen Bundesländern, aus der Schweiz, England und Luxemburg. Ausgangs- und Zielpunkt der Rundkurse ist jeweils der Marktplatz Göhren-Lebbin (Mecklenburgische Seenplatte). Angeführt wird die Rennwagen-Karawane vom Ex-Autorennfahrer und zweifachen Rallye-Weltmeister Walter Röhrl (75).

Entspanntes Fahren ist angesagt

„Ich bin erstmals in dieser Region. Meine ersten Eindrücke auf der Herfahrt auf der Autobahn waren bereits sehr vielversprechend. Es ist ein Land zum Leben“, erklärte Röhrl gestern Mittag beim Fahrer-Briefing auf dem Gelände des Schlosshotels Fleesensee.

Niemals zuvor gingen in Deutschland ausschließlich historische Porsche-Fahrzeuge an den Start einer Oldtimer-Gleichmäßigkeitsrallye, so der Veranstalter – der Delius Klasing Verlag aus Bielefeld (Nordrhein-Westfalen).

Obwohl unter den wohlgeformten Motorhauben der Sportwagen oftmals viele PS schlummern, ist in den kommenden Tagen nicht Schnelligkeit, sondern entspanntes Fahren Trumpf. Zudem sind Geschicklichkeit und das Einhalten präziser Zeitvorgaben gefragt.

„Keine Angst. Hier geht es nicht um Bestzeiten. Ich werde ihnen keine Konkurrenz machen“, versicherte der Ex-Rallye-Star den Oldtimer-Fans schmunzelnd. Der gebürtige Bayer arbeitet ab und an noch als Testfahrer für den Autohersteller Porsche.

Gleichwohl startet die 1,96 Meter große Rennsportlegende mit einem weißen 911 Cabrio Carrera 3.2 – einem G-Modell von 1984 –, das die Startnummer 1 trägt.

Warener haben sich Traum erfüllt

Ein bisschen Aufregung vor dem Start verspüre sie schon, erklärte unter anderem Maria Sophie Vocke (31) aus Waren (Mecklenburgische Seenplatte). Kein Wunder. Nimmt sie doch mit Ehemann Thomas Carlo Vocke (36) erstmals an einer Oldtimer-Rallye teil. Ebenfalls an Bord ist der sechs Jahre alte Terrier-Mischling Lorie.

Die Einzelhandelskauffrau und der Sporttherapeut schauen stolz auf ihren tadellos gepflegt wirkenden 911 Carrera 3.2. Das 231 PS starke Schmuckstück, Baujahr 1985, hat das Paar vor gut zehn Jahren gekauft.

„Wir haben eifrig gespart und uns einen Traum erfüllt“, erklärt Oldtimer-Enthusiast Carlo Vocke. Damals bezahlten die Warener gut 20 000 Euro für den Wagen. Ein aktuelles Gutachten weist nun einen Wert von etwa 65 000 Euro aus.

„Heute könnten wir uns deshalb den Oldie nicht mehr leisten“, verdeutlicht der begeisterte Hobbyschrauber. Professionelle Unterstützung erhalten die sympathischen Mecklenburger von Familienmitgliedern und Freunden, die im Kfz-Bereich arbeiten.

Bis auf den Motor haben sie schon vieles in Eigenregie angepackt. „Man kann auch ohne Wahnsinnseinkommen ein solches Hobby betreiben. Und es ist nicht so, dass wir uns wegen des Porsches im Alltag einschränken müssen“, betont seine Frau.

Im Alltag sind die beiden unter anderem mit einem etwas betagteren VW Bus oder aber per Rad in der Müritzstadt unterwegs. Mit Sorge schaut das Ehepaar aber auch auf die Entwicklung der Spritpreise. Und das nicht nur, weil ihr schwarzglänzendes Schätzchen im Schnitt neun bis zehn Liter Superplus pro 100 Kilometer schluckt. Denn mit diesem legen die beiden nur etwa 1000 Kilometer im Jahr zurück.

Knifflige Wertungsprüfungen

„Das Touren mit dieser Stilikone ist für uns ein bisschen wie Urlaub“, versicherte Rallye-Neuling Thomas Carlo Vocke. Und entspannt ging er auch mit seiner Frau die erste der drei Rundetappen an. Ihr Motto: „Dabei sein ist alles.“

Ein kurzes Studium des Roadbooks war trotzdem angesagt. Hat der sportliche Leiter des Events, Peter Göbel (53), doch insgesamt 21 Prüfungen mit mehreren Zeitnahmen vorbereitet. „Einige davon sind anspruchsvoll, verdeutlicht der mehrfache Deutsche Rallyemeister.

So sind beispielsweise nicht im Tourenheft vermerkte Pylonen von einer bestimmten Seite zu umfahren und auf exakt ausgemessenen Teilabschnitten kommt es bei langsamer Geschwindigkeit auf jede Zehntelsekunde an.

Brandenburger wollten nichts dem Zufall überlassen

Entsprechend akribisch haben sich zahlreiche der erfahrenen Rallye-Teilnehmer vorbereitet. Zu ihnen gehören beispielsweise Dietmar Gornig (67) und sein Neffe Stephan Hinze (50) aus Meyenburg (Brandenburg). Der Rentner, der früher in der Möbelindustrie tätig war, und der Informatiker sind mit einem 928 S4, Baujahr 1990, dabei.

Nicht nur das etwa 40 000 Euro teure Kraftpaket, der Achtzylinder entwickelt 320 muntere PS, scheint in Bestform. Pilot und Co-Pilot hatten sich intensiv mit dem Tourverlauf beschäftigt. Sie wollen möglichst wenig dem Zufall überlassen.

„Wir fühlen uns im vorderen Bereich wohl“, sagte Gornig lachend. Seit 13 Jahren bestreiten die Männer erfolgreich anspruchsvolle Oldtimer-Touren. Sie haben unter anderem im Jahre 2016 die AvD-Histo-Monte – die bekannte Winter-Rallye führt von Rothenburg ob der Tauber (Bayern) nach Monaco – gewonnen.

Hinnerk Schönemann ist mit seiner Frau Lena im Fahrerfeld dabei - der Porsche mit der Startnummer 8 wurde dem Paar von Ande Votteler zur Verfügung gestellt. © Quelle: Christian Rödel

Die im Nordosten startenden Modelle kosten laut Göbel übrigens im Schnitt 80 000 bis 100 000 Euro. Das älteste Modell ist ein Porsche 356 A Carrera 1500 GS aus dem Jahr 1955, ein fast baugleiches und ebenso seltenes Modell ist nur ein Jahr jünger. Eines der teuersten Modelle ist ein 959 S, Baujahr 1988. Er sei heute rund zwei Millionen Euro wert, so der Experte.

Schauspieler Schönemann hat „Heimspiel“

Durchaus ehrgeizig werde auch er agieren, ließ Hinnerk Schönemann verlauten. Der mit seiner Familie in der Nähe von Plau am See (Ludwigslust-Parchim) lebende Schauspieler weiß seine Ehefrau Lena auf dem Beifahrersitz.

Hier kann man am Freitag die Oldies sehen Am Freitag startet das Fahrerfeldum 8.30 Uhr auf dem Marktplatz in Göhren-Lebbin. Ab 17 Uhr werden die Oldies dort wieder eintreffen. Hier die offiziellen Stationen der 1. Röhrl-Klassik, die sich für Zuschauer besonders lohnen, weil die Fahrzeuge dort Stopps einlegen: Göhren-Lebbin, Marktplatz 08:30 Teterow, Marktplatz 09:40 Demmin, Am Bollwerk 10:40 Loitz, Marina 11:00 Tribsees, Rathaus 11:50 Landsdorf, Gutshaus 12:05 Marlow, Vogelpark 13:45 Ribnitz-Damgarten, Hafenpromenade 14:10 Dänschenburg 14:29 Krakow a. See, Seepromenade 16:05 Göhren-Lebbin, Marktplatz 17:00

Das Paar startet in einem maritimblauen Porsche 964 RS Clubsport. Dieser wurde ihm vom aus Balingen (Baden-Württemberg) stammenden Porsche-Spezialisten Ande Votteler zur Verfügung gestellt und trägt die Startnummer 8.

„Meine letzte Oldtimer-Rallye ist schon eine Weile her. Dass ich jetzt die eigene Region mit so einem tollen Sportwagen erkunden darf, freut mich besonders“, so Schönemann.

Am Donnerstagnachmittag waren die Porsche-Crews in der Müritz-Region unterwegs. Am Freitag rollen sie unter anderem durch Malchow, Linstow, Dargun, Kandelin, Marlow und Tessin. Stopps legen die Oldies unter anderem in Teterow, Demmin, Tribsees, am Vogelpark Marlow und an der Hafenpromenade von Ribnitz-Damgarten ein. Hier bieten sich den Autoliebhabern besondere Gelegenheiten, die außergewöhnlichen Fahrzeuge in Augenschein zu nehmen.