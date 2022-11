Auf Einladung von Ex-Bild-Chef Kai Diekmann: Potsdams OB taucht in Warnemünde unter

Das Ostseebad zieht Promis an, einer davon taucht nun unter: Der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert ging am Donnerstag in der Ostsee vor Rostock-Warnemünde baden. Was Kai Dieckmann damit zu tun hat und wann jeder am Strand von Warnemünde dabei sein kann.