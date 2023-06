﻿Nah dran am Krieg in der Ukraine: So geht es den Patriot-Soldaten aus MV in Polen

Bad Sülze/Zamosc. In der Heimat ist gerade schönster Frühsommer – und auch am Einsatzort im polnischen Zamosc lacht die Sonne. Doch während man hierzulande die Wärme genießt, heizen sich die Container, in denen die Soldaten und Soldatinnen der Flugabwehrraketengruppe 24 aus Bad Sülze (Landkreis Vorpommern-Rügen) gerade leben, schon jetzt unangenehm auf. Stabsfeldwebel Jonny D. kann damit gut leben: „Wir machen ein bisschen die Fenster und Türen auf, dann geht das schon.“

Jonny D. ist für das Wohlergehen und die Versorgung der Soldaten zuständig, aber auch für ihr korrektes Verhalten. Und nach fünf Monaten Einsatz in Zamosc kann er in die Heimat melden: „Es gibt hier keinen Lagerkoller, es herrscht eine gute Kameradschaft, die Disziplin stimmt.“

Zu den kleineren Verfehlungen, die er ab und zu feststellt, zähle, dass die Flarak-Soldaten manchmal auf dem Kasernengelände keine Kopfbedeckung tragen. Außerhalb der Unterkunft ist das aber Vorschrift. „Dann werden die ,Delinquenten’ kameradschaftlich zurechtgestutzt“, erklärt Jonny D.

Startgerät des Patriot-Systems der Flugabwehrraketengruppe 24 aus Bad Sülze © Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Die Bundeswehr hatte im Januar drei Patriot-Staffeln nach Zamosc kurz vor der ukrainischen Grenze geschickt, um Polen bei der Sicherung ihres Luftraums zu unterstützen. Anlass war eine Rakete, die kurz zuvor bei Gefechten in der Ukraine über die Grenze geflogen war.

Einsatz in Zamosc: Vom Krieg in Ukraine nichts mitbekommen

Vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine bekomme er aber in Zamosc nichts mit, betont Jonny D.: „Man merkt gar nicht, dass in rund 40 Kilometern Entfernung die Grenze zu einem Land liegt, in dem Krieg geführt wird.“ Mit der Bedienung der Patriot-Abwehrraketen hat D. als Stabsfeldwebel nicht direkt zu tun, aber soweit er weiß, gab es noch keine Zwischenfälle mit Raketen oder Flugkörpern, die so nahe herangeflogen wären, dass sie Alarm ausgelöst hätten.

So können die knapp 300 deutschen Soldaten relativ entspannt ihren Dienst versehen. Am belastendsten sei dabei noch der Schichtdienst, konstatiert Jonny D. „Jeden Tag ändert sich die Einteilung. Die Schichten dauern acht bis zwölf Stunden. Am unangenehmsten ist die Nachtschicht.“

Handy-Übersetzer hilft bei Verständigung mit Polen

Doch nach Feierabend können die Soldaten gut entspannen, sowohl in der Kaserne als auch außerhalb. „Wir wurden hier sehr herzlich aufgenommen“, sagt D. So hätten die polnischen Rekruten, mit denen sich die Deutschen die Kaserne teilen, die Arbeitsbereiche und Unterkünfte mit viel Engagement für die Flarak-Soldaten hergerichtet. „Sie haben harte Arbeit geleistet und uns gezeigt, wie schnell so etwas gehen kann.“

Gerade erst haben die Soldaten beider Länder gemeinsam einen „schönen Marsch“ absolviert. Auch ein Volleyballturnier gab es schon, das die Polen für sich entschieden. Im deutschen Betreuungszelt seien die Polen jederzeit willkommen. „Sie kommen auch gerne vorbei, dann gibt es einen kleinen Schnack mithilfe des Handy-Übersetzers“, sagt D.

Wichtigste Events sind Handballspiele

In der 80 000-Einwohner-Stadt Zamosc gebe es viele gute Restaurants, Kultur- und Sportangebote. „Es ist faszinierend, welche Vielfalt die verhältnismäßig kleine Stadt bietet.“ Zu einer Tradition haben sich die Besuche der Flarak-Soldaten bei Spielen der örtlichen Handballmannschaft entwickelt. „Für manche ist es das wichtigste Event hier, dahinzugehen und das Team anzufeuern.“

Für Jonny D. hat Zamosc noch einen speziellen Reiz: Zu Hause in MV ist er ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger und als solcher sehr an Geschichte interessiert. „Zamosc ist eine sehr alte Stadt mit einer großen Festungsanlage, da gibt es immer wieder etwas zu entdecken.“

Bei Gesprächen mit der Familie fließen auch Tränen

Auf die Wiederaufnahme seines Hobbys in der Heimat bereitet er sich jetzt schon vor. „Ich studiere Karten, um neue Ziele zu finden, etwa slawische Burgwälle.“ Wann genau er zurückkehren wird, weiß D. allerdings noch nicht.

Bis dahin muss er mit der Familie per Videotelefonie Kontakt halten. „Vor allem meine zwölfjährige Tochter vermisst mich sehr. Sie hofft, dass ich endlich nach Hause komme und Zeit mit ihr verbringe.“ Bei den Gesprächen mit Frau und Tochter flössen ab und zu Tränen – auch bei ihm selbst. „Ich bin ja auch nur ein Mensch.“

