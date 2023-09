﻿Badetote in MV: Rettungsschwimmer berichten von dramatischsten Einsätzen

Graal-Müritz/Warnemünde/Prerow. Die letzten Tage der Saison fordern von den Rettungsschwimmern an den Ostseestränden noch einmal volle Alarmbereitschaft.

Erst vor wenigen Tagen ist ein 68-Jähriger vor der Seebrücke in Graal-Müritz ums Leben gekommen. „So etwas kommt etwa ein Mal pro Jahr vor“, sagt André Rieckhoff, Vorsitzender der Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), zu dem Vorfall am 11. September.

Mann in Graal-Müritz ertrunken – Rettungskräfte machtlos

Auch wenn die Retter regelmäßig mit tödlichen Badeunfällen konfrontiert werden, gehen ihnen manche Fälle besonders nah. Dem Schwimmer in Graal-Müritz etwa warfen Passanten noch einen Rettungsring zu, als er auf Höhe des Seebrückenkopfes Hunderte Meter vom Strand entfernt in Not geriet. Doch der Ring war für den Mann nicht mehr zu erreichen. Leblos wurde er aus dem vier Meter tiefen Wasser gezogen. Sämtliche Reanimationsversuche scheiterten.

Um solche Situationen zu verarbeiten, sei es wichtig, viel miteinander zu sprechen, so Rieckhoff. Dennoch wäre der Umgang mit traumatischen Erlebnissen sehr individuell: „Da gibt es keine Faustregel“, sagt der Ortsgruppenleiter. In dem speziellen Fall könne von einer medizischen Ursache ausgegangen werden. Ein schwacher Trost.

DLRG: Lebensgefahr am Strand entsteht durch Leichtsinn

In vielen anderen Fällen konnten die Mitglieder der Ortsgruppe Graal-Müritz aber Leben retten. So wurden in wenigen Tagen gleich mehrere Personen aus brenzligen Situationen befreit, häufig wenn Badegäste den Buhnen zu nahe kamen. „17 Mal mussten wir da Leute wegholen“, sagt Rieckhoff. Die Gefahr, die von den Holzpfählen im Wasser ausgehe, würde oftmals unterschätzt.

„Dort ist das Wasser tiefer und es können Strömungen auftreten, die einen an das Holz drücken“, erklärt er. Um den kommenden Sommer sicherer zu machen, erhofft er sich eine umfassendere Aufklärung. „Man könnte in den Ferienwohnungen und Hotels Flyer auslegen, auf denen die Baderegeln stehen“, appelliert er. Aber auch die Schwimmer selbst könnten im und am Wasser mehr Rücksicht aufeinander nehmen.

Einen dramatischen Höhepunkt ihrer Saison erlebten die Helfer der Wasserrettung des Deutschen Roten Kreuzes in Warnemünde am 20. Juli. Gleich elf Personen mussten sie allein im Ostseebad vor dem Ertrinken bewahren. Zwei Menschen mussten reanimiert werden. Eine Ursache war unter anderem der Wellengang.

Thorsten Erdmann, Sprecher der DLRG MV, warnt: „Wir können ja verstehen, dass die Badegäste in den Wellen toben wollen, aber es ist sehr gefährlich.“ Erdmann sieht die meisten Badenden ausreichend über die Gefahren des Wassers informiert, sie würden aber immer wieder absichtlich ignoriert, sagt er.

Weniger Badetote in MV als im Vorjahr

Insgesamt lag die Zahl der Badeunfälle im Land unter dem Wert des Vorjahres. Bis Mitte September kamen in MV 13 Menschen ums Leben, zwei weniger als 2022. In ganz Deutschland starben 2023 bislang 263 Menschen beim Schwimmen. Damit sank die Zahl der Badetoten auf den zweitniedrigsten Wert in den vergangenen zehn Jahren. Nur im Corona-Sommer 2021 starben weniger Menschen in den deutschen Gewässern.

Zu den Gründen teilte die DLRG mit, dass bei Jüngeren oftmals Leichtsinn oder Übermut zu den Unfällen führen würde. Für mehr Eigenverantwortung spricht sich Christian Hoschek von der DLRG-Ortsgruppe in Prerow aus. Er sagt aber auch: „Wir möchten den Hinweis geben, dass das Baden vor besetzten Rettungstürmen immer sicherer ist als an unbewachten Badestränden.“ Auch wenn, wie Mitte September in Graal-Müritz, manchmal jede Hilfe zu spät kommt.

