Freiluftausstellung

Cartoonair am Meer: In Prerow sind im Sommer „Prima Bilder“ zu sehen

Mehr als 70 Zeichnerinnen und Zeichner nehmen an der Ausstellung in Prerow teil. Für die Ausstellungsmacher wird es die letzte Schau in erster Reihe sein. Der Erfolg des Cartoonair am Meer begründet sich auch durch besondere Veranstaltungen.