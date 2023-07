﻿Ballonfahrt über Rostock und MV: 350 Meter über dem Boden und Sicht bis Dänemark

Rostock/Sanitz. Kurz kippelt der Korb noch mal, dann heben wir ab. Die Flammen schießen lautstark in den Ballon über uns. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Dabei habe ich eigentlich Höhenangst. Umso spannender – dachte ich – mal eine Fahrt in luftiger Höhe auszuprobieren. Kurz vor Abfahrt würde ich am liebsten abbrechen.

Ballonfahrt wurde mehrmals verschoben

Fünf Wochen vorher. Ich habe eine Ballonfahrt beim Blankenhagener Luftfahrtunternehmen Happy Air gebucht. Peer Wagner, der Gründer, musste den Termin wegen schlechten Wetters mehrmals verschieben.

Ballonfahren, so erläutert der Experte, ist zu jeder Jahreszeit möglich. Von Frühling bis Herbst fahren die 30 Meter hohen Ballone auch abends. Denn die Thermik, die den Aufwind bestimmt, muss so gering wie möglich sein, das Wetter so mild wie möglich.

Es geht los – mit vereinten Kräften

Aber dann: Nach dem Treff auf einem Parkplatz, Einweisung, Regeln und Haftungsausschluss unterschreiben, geht es in zwei Autos und mit großem Anhänger zum Startpunkt auf die Wiesen am Gehlsdorfer Ufer.

Gemeinsam wird der Korb mit den Gasflaschen beladen. © Quelle: Bert Scharffenberg

Nun ist Teamwork gefragt. Zusammen hieven wir die kindshohen Gasflaschen aus dem Anhänger. Es folgt der 360 Kilo schwere Korb und der Ballon, verpackt auf Sitzsackgröße. Ordentlich ausrollen und auseinanderziehen – Peer gibt klare Anweisungen.

Mecklenburg-Vorpommern von oben Ballonfahren mit Höhenangst: OZ-Reporterin macht den Test In bis zu 1500 Metern Höhe die Ostseeküste erleben – das probierte OZ-Reporterin Sarah Klas gemeinsam mit zehn anderen Wagemutigen aus. © Quelle: Bert Scharffenberg/Ostsee-Zeitung

Während sich meine Brust zusammenzieht, bleiben die zehn Mitfahrenden entspannt. „Unsere Enkelin hat das vor vier Wochen gemacht und war begeistert. Deshalb bin ich nicht aufgeregt“, sagt Doris Beese aus dem Kreis Rostock. Auch Thomas Welz bleibt ruhig: „Meine Aufregung hält sich in Grenzen.“

Das Ehepaar Karl-Ernst und Doris Beese fliegt das erste Mal in diesem Heißluftballon mit. © Quelle: Constantin Krüger

Erste Panik beim Start des Heißluftballons

Nachdem der Korb aufgebaut, mit Tragseilen am Ballon befestigt und per Ventilator mit kalter Luft befüllt wurde, gibt Peer buchstäblich Gas. Der Brenner erhitzt die 8500 Kubikmeter Luft auf 110 Grad und der Ballon richtet sich auf. Jetzt muss es schnell gehen. Wir klettern in die vier Abteile des Korbs – in jedem haben zwei bis drei Menschen Platz. Alle an Bord und schon heben wir ab.

In den ersten Sekunden habe ich etwas Panik, denn jetzt kann ich nicht mehr aussteigen. Doch dann, auf rund 350 Höhenmetern, fange ich an zu genießen. Der Korb fährt ruhig mit etwa 22 km/h, mein Blick schweift über die Skyline von Rostock, die Ostsee und die Felder von MV.

Impressionen der Ballonfahrt über Rostock und Umgebung. © Quelle: Constantin Krüger

Auch wenn der Ballon eine Höhe von bis zu 1500 Metern erreichen kann, bleiben wir konstant bei etwa 380 Metern. Um die Höhe zu halten, schmeißt Peer ab und zu den lautstarken Brenner an. Die Küste von Schleswig-Holstein, die Windräder vor Dänemark, der Dornbusch auf Hiddensee, Rügen – etwa 70 Kilometer weit können wir mit bloßem Auge gucken.

Ausgelassene Stimmung in der Luft

„Es ist schön, die Heimat aus dieser Perspektive zu sehen“, findet Passagier Martin Plant. Alle im Korb schauen mit großen Augen auf die weite Landschaft, die Stimmung ist ausgelassen. „Schau mal nach draußen, wir fliegen gerade an eurem Haus vorbei“, sagt Doris Beese am Telefon einer Freundin.

Martin Plant aus Rostock ist erstaunt, seine Heimat aus dieser Perspektive zu sehen. © Quelle: Bert Scharffenberg

Am Boden folgen uns die beiden Autos. Die GPS-Koordinaten und Höhe liest der Ballonführer auf einem Kombi-Instrument an den Tragseilen ab. Lenken ist nicht möglich. Wir lassen uns eine Stunde mit dem Wind treiben.

Seit 30 Jahren ist Peer Wagner Ballonfahrer. „Das hat sich damals so ergeben, über einen Bekannten bin ich dazu gekommen.“ Also machte der 52-Jährige den Ballonfahrerschein. Ob er sich irgendwann an der Aussicht sattsieht? „Nein, es ist immer faszinierend. Aber für mich ist es eben Arbeit.“

Heißluftballon darf auch auf Feldern landen

Landeanfahrt. Peer hat sich eine Wiese vor Wendfeld bei Sanitz ausgesucht. „Der Ballon dürfte überall landen, auch auf bewirtschafteten Feldern. Denn es geht um die Sicherheit von Menschenleben. Wir suchen aber eine Fläche, auf der wir keinen Schaden anrichten“, erklärt er. Der Korb setzt auf. Jetzt gut festhalten, denn er hebt wieder und wieder ab, bis sich der Ballon eingependelt hat. Gelandet.

Sogar für Segelflieger Tomasz Ozhnik war es etwas Besonderes: „Ich bin noch nie Ballon geflogen, pardon, gefahren! Bisher habe ich die Ballons nur an meinem Fenster vorbeifahren sehen.“

Nach der Ballonfahrt bin ich „Comtesse Sarah“

Die Euphorie nach der Fahrt nutzen wir, um den Ballon mit vereinten Kräften zusammenzupacken. Letzter Akt: die Taufe. Gemäß langjähriger Tradition, weil Ballonfahren früher Adligen vorbehalten war, wird jeder Ballonfahrer nach der ersten Fahrt in den Adelsstand der Ballonfahrer erhoben. Für das Ritual sucht sich Peer eine dünne Haarsträhne, zündet sie an, löscht mit Sekt und reibt mit einem Büschel Sauerampfer über den Kopf. Danach verkündet er meinen Adelstitel „Comtesse Sarah, illustre Gespielin des Windes, eine Abendfahrt der guten Sichten, mit Landung zu Wendfeld“.

Nach der Ballonfahrt kommt die Taufe. © Quelle: Constantin Krüger

Kurz danach sitze ich auf der Rückfahrt mit den anderen in Peers Auto – wohl nicht mit weniger Höhenangst, dafür um eine einzigartige Erfahrung reicher.

