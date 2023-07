Wann kann man mal den Blick bis nach Dänemark und Rügen über eine Stunde lang genießen? Richtig, während einer Ballonfahrt! Wie so eine Fahrt abläuft, hat die OSTSEE-ZEITUNG getestet – trotz Höhenangst der Reporterin.

Rostock/Sanitz. Kurz kippelt der Korb noch mal, dann heben wir ab. Die Flammen schießen lautstark in den Ballon über uns. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Dabei habe ich eigentlich Höhenangst. Umso spannender – dachte ich – mal eine Fahrt in luftiger Höhe auszuprobieren. Kurz vor Abfahrt würde ich am liebsten abbrechen.