﻿Batterien, Bio-Ethanol, Wind: Schiffe in MV werden umweltfreundlich

Rostock. Elektromotoren, grünes Methanol, verflüssigtes Erdgas, Rotorsegel: Reedereien setzen zunehmend auf umweltfreundliche Antriebe. Beispiel Aida Cruises: „Die ‚Aidanova‘ war 2018 das weltweit erste mit flüssigem Erdgas (LNG) betriebene Kreuzfahrtschiff“, erklärt Felix Eichhorn, Präsident der Kreuzfahrtreederei mit Sitz in Rostock. „Das LNG-System wurde in Warnemünde entwickelt und gebaut“, so Eichhorn. 2022 kam die „Aidacosma“ hinzu. Zudem wurde unter anderem ein Zehn-Megawattstunden-Batteriespeichersystem auf der „Aidaprima“ installiert – das aktuell größte in der Kreuzschifffahrt.

Im Zusammenspiel mit optimierter Routenplanung, Abwärmenutzung, Landstrom und vielen weiteren Schritten sei es gelungen, den Treibstoffverbrauch der Aida-Flotte von 5,9 Litern pro 100 Kilometer und Person im Jahre 2002 auf aktuell 2,2 Liter zu senken, so der Aida-Chef. „Die neuen Schiffe kommen bereits auf 1,5 bis 1,7 Liter pro 100 km und Person.“

Scandlines will direkte Emissionen bis 2040 auf null senken

Aida steht damit nicht allein: Die deutsch-dänische Reederei Scandlines will bis 2040 ihre direkten Emissionen auf null senken. Die beiden Fähren zwischen Rostock und dem dänischen Gedser wurden mit Rotorsegeln ausgestattet. Folge: „Treibstoff- und CO2-Ersparnis von durchschnittlich vier Prozent“, so Sprecherin Anette Ustrup Svendsen. Zudem wurden die Mittelpropeller beider Schiffe Anfang des Jahres durch neue Schrauben mit kürzeren Propellerblättern ersetzt. Einsparungen: „Elf Prozent Antriebsenergie und sechs Prozent am Gesamtenergiebedarf.“

Zudem werde 2024 auf der Route zwischen Puttgarden (Schleswig-Holstein) und Rødby in Dänemark die erste Nullemissionsfähre von Scandlines in Betrieb gehen – die „PR 24“. Scandlines sei „sehr stolz darauf, Kunden zunehmend CO2-effizientere Fähren als Transportmittel anbieten zu können“, so Geschäftsführer Heiko Kähler.

Auch die schwedische Reederei Stena Line, deren Schiffe unter anderem zwischen Rostock und Trelleborg (Schweden) pendeln, setzt auf Energieeffizienz. Alle 39 Schiffe seien mit Technologien zur Effizienzsteigerung ausgerüstet, zum Beispiel dem Stena-Fuel-Pilot: einem „KI-unterstützten System zur optimalen Routenfindung, mit dem bis zu fünf Prozent Treibstoff und Emissionen eingespart werden können“, so Sprecher Tim Kötting. Man teste sowohl elektrische, batteriegestützte Systeme als auch Treibstoffe wie Methanol. Zudem verfüge etwa ein Viertel aller Häfen, die Stena anläuft, über Landstrom.

90 Prozent der weltweiten Transporte erfolgen per Schiff

Hintergrund: Rund 90 Prozent der weltweiten Transporte werden per Schiff abgewickelt. „Das verursacht knapp drei Prozent des weltweiten Kohlendioxid-Ausstoßes“, erklärt Bert Buchholz, Chef des Lehrstuhls für Kolbenmaschinen und Verbrennungsmotoren an der Uni Rostock. „Wäre die Schifffahrt ein Staat, stünde sie heute an sechster Stelle aller CO2-Emittenten weltweit, noch vor Deutschland“, so der Umweltverband Nabu.

Doch jetzt muss die Schifffahrt weltweit ihre Treibhausgasemissionen bis etwa 2050 auf null reduzieren. Das sieht ein Beschluss vor, auf den sich die Mitglieder der Weltschifffahrtsorganisation IMO nach langen Beratungen am Freitag in London geeinigt haben. Bislang sahen die IMO-Vorgaben bis 2050 nur eine Halbierung von Treibhausgasen wie CO2 vor.

Landstrom für Kreuzschifffahrt Ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität in der Schifffahrt ist Landstrom. Denn: Bislang lassen viele Seeschiffe im Hafen ihre Motoren bzw. Hilfsdiesel laufen, um sich mit Strom zu versorgen – mit entsprechenden Abgasen und CO2-Emissionen. Inzwischen sind 35 Prozent der Kreuzfahrtschiffe weltweit mit Landstromanschlüssen ausgestattet. Mehr als 80 Prozent aller Neubauten verfügten bereits ab Werft über Landstromanschlüsse. Problem: Weltweit gibt es nur wenige Häfen, die Landstrom für große Kreuzfahrtschiffe anbieten – unter anderem Warnemünde und Wismar.

Die Schifffahrtsindustrie hatte sich schon länger für eine Verschärfung des Ziels eingesetzt. So hat sich beispielsweise der Weltreederverband ICS nicht zuletzt auf Initiative des Verbandes Deutscher Reeder (VDR) Klimaneutralität bis 2050 zum Ziel gesetzt, ebenso der internationale Verband der Kreuzfahrtindustrie Clia. Einzelne Reedereien wollen früher so weit sein: die dänische Reederei Maersk 2040, Hapag-Lloyd 2045.

Bei Antrieben werden verschiedene Lösungen diskutiert: Wichtig ist, ob der Kraftstoff überall verfügbar ist – zudem Gewicht und Platzbedarf. Batterien sind eher auf kurzen Strecken im Gespräch, für lange Strecken unter anderem Ammoniak und Methanol. Maersk hat beispielsweise 19 Containerfrachter bestellt, die mit grünem Methanol fahren sollen. Der erste soll in diesem Jahr auf der Ostsee in Dienst gehen.

OZ