Günstiges Benzin, relativ teurer Diesel, dazu ein Tankrabatt, der nicht so recht ankommt – und auch noch bald endet: Die OZ wollte in einer Umfrage wissen, was Autofahrer in Rostock zur Entwicklung der Spritpreise sagen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket