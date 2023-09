﻿Berlin plant Olympia-Bewerbung: Welche Rolle Rostock spielen soll – und was MV davon hätte

Rostock/Berlin. Goldmedaillen-Rennen vor Warnemünde und die besten Fußballer der Welt zu Gast im Ostseestadion: Wird der Traum von Olympischen Spielen in Rostock doch noch wahr? Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) will einen neuen Anlauf nehmen, die größte Sportveranstaltung der Welt nach Deutschland zu holen – nach Berlin, im Jahr 2036 oder 2040. Und geht es nach dem Chef des Berliner Sportbundes, Thomas Härtel, ist Rostock definitiv mit im Boot.

Auch die Landesregierung in Schwerin will Olympia nach MV holen – nicht nur die Segel-Wettbewerbe vor Warnemünde, sondern auch das Volleyball-Turnier. In die Landeshauptstadt. Ein erster Beschluss könnte schon in der kommenden Woche auf einer Konferenz der Sportminister fallen.

Berlin setzt bei Olympia-Bewerbung voll auf Rostock-Warnemünde

Für Rostock wäre eine Bewerbung um die Spiele 2036 oder 2040 der vierte Versuch: Mit Berlin ging die Hansestadt im Auswahlverfahren für die Spiele 2000 baden, mit Leipzig scheiterte man schon in der Vorauswahl für 2012. Als Hamburg sich anschickte, 2024 Olympiastadt werden zu wollen, stach Kiel die Hansestadt als Segel-Standort aus.

Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) präsentiert im Jahr 2003 die deutschen Olympia-Bewerber Leipzig und Rostock. Die Kampagne für die Spiele 2012 scheiterte aber schon in der Vorauswahl des Olympischen Kommitees. © Quelle: Matthias Schrader/dpa

„Wenn Berlin sich bewirbt, wollen wir den ganzen Osten einbeziehen“, sagt Friedhard Teuffel, Direktor des Landessportbundes in der Hauptstadt. Ruder-Wettbewerbe könnten etwa in Potsdam stattfinden. „Am Ende entscheidet der DOSB über die Austragungsorte, aber was Segel- und Surf-Wettbewerbe angeht, haben wir große Sympathien für Rostock und Warnemünde.“

Für Rostock – und gegen Kiel – spricht: „In Warnemünde ist mit dem neuen Hafen und der Landessportschule auf der Mittelmole, aber auch mit dem Yachthafen Hohe Düne eine tolle, moderne Infrastruktur bereits geschaffen worden.“

Teuffel ist sicher, dass ganz MV profitieren würde: „Olympia ist die Chance, auch die Infrastruktur zu verbessern. Da fallen mir spontan die Bahn-Verbindungen von Berlin an die Ostsee ein. Die könnten nicht nur für Olympia ausgebaut werden.“

Auch olympischer Basketball, Volleyball und Fußball in MV?

Torsten Haverland, Geschäftsführer des Landessportbundes, bestätigt, dass es erste Gespräche zur Olympia-Bewerbung gegeben hat. „In MV wären auch Vorrunden-Spiele in einigen Mannschaftssportarten denkbar“, sagt er. Fußball im Ostseestadion, Basketball und Handball in der der Stadthalle? Sportministerin Stefanie Drese (SPD) möchte auch Volleyball-Spiele in MV austragen. In Schwerin, in der Heimat des Rekordmeisters SSC Palmberg. Im Zuge des Paralympischen Turniers wäre für sie „Rostock als Mekka des Goalballs gesetzt“.

So demonstrierten Rostocker, dass die Ostsee das beste Revier für die Segelwettbewerbe der Olympischen Spiele im Jahre 2012 ist. Die Kampagne trug den Namen „Rostock-Olymp“. © Quelle: Rainer Schulz

Drese weiter: „Wir wollen Spiele mit Charme und Mehrwert für die Menschen in unserem Land, statt Spiele des Gigantismus. Deutschland kann Großveranstaltungen und die Menschen hier sind sportbegeistert, wie zuletzt die European Championships 2022 in München und die Special Olympics World Games in diesem Jahr in Berlin gezeigt haben.“

Bodo Bartmann, Chef des Seglerverbandes MV, sagt: „Olympia im eigenen Land – wir sind dabei. Vor Warnemünde befindet sich ein erstklassiges, weltweit anerkanntes Segelrevier.“ Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) äußert sich noch zurückhaltend: „Zunächst werden die Sportverbände gefragt, ob eine Bewerbung gewollt ist.“

