﻿Berlin plant Olympia-Bewerbung: Welche Wettkämpfe in Rostock ausgetragen werden könnten

Kostenfrei bis 17:58 Uhr lesen

Polizeieinsatz an Schule

Aufregung am Gerhart-Hauptmann-Gymnasium in Wismar: Am Freitag, 8. September, ist eine Lehrkraft von Polizisten aus dem Unterricht geholt worden. Schüler bestätigen den Vorfall, die Polizei hält sich zu dem Einsatz an der Schule bedeckt.