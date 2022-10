Unter dem Hashtag „bookfacefriday“ posten Bibliotheken und Literaturliebhaber aus aller Welt jeden Freitag Buchcover, die sie auf witzige Weise mit dem realen Hintergrund verbinden: Auch die Stadtbibliotheken in Rostock und Wismar machen mit.

Rostock/Wismar/Güstrow. „Das Buch muss noch ein bisschen runter, damit die Übergänge mit den Armen stimmen“, dirigiert Katja Semkat. Bibliotheksleiterin Katharina Bonke zieht das Werk mit dem Titel „Das verschlossene Zimmer“ ein wenig näher heran. Auf dem Cover sind die Hände einer Frau abgebildet, die sich auf dem Rücken kreuzen. Oberkörper und Kopf sind abgeschnitten. Um das Buch „zum Leben zu erwecken“ hat sich Mitarbeiterin Sarah Schmidt einen Pullover in derselben Farbe angezogen, wie die Protagonistin: Fast nahtlos fügen sich ihre Arme, Oberkörper und Kopf an das Buchcover an, sodass der Eindruck entsteht, es wachse über sich hinaus in die Wirklichkeit. Mit ihrem Handy hält Semka die Szene fest.

„Bookface“: Trend stammt vermutlich aus den USA