Vor Corona undenkbar: Bei der Immobilien-Frühjahrsauktion in Rostock blieben die teuersten Immobilien liegen. Das begehrteste Objekt war ein winziges Haus mit Traum-Ausblick, das für einen traumhaften Preis wegging. Und ein sonderbarer Trend bei solchen Auktionen war auch am Samstag zu beobachten.

Rostock. Leicht unterkühlter Jahresstart für Betongold-Anhänger: Bei der Frühjahrsauktion der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG am Samstag in Rostock fanden die teuersten Objekte keine Abnehmer. Für ein Mehrfamilienhaus mit sieben Ferienwohnungen in Wieck auf dem Darß wollte niemand den Mindestpreis von knapp 700 000 Euro bieten. Ebenso wenig für ein Einfamilienhaus in Lietzow auf Rügen, mit Blick auf den Großen Jasmunder Bodden, das für wenigstens 395 000 Euro zu haben gewesen wäre.