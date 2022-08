Die Wirtschaft in Deutschland leidet unter dem Niedrigwasser in den großen Flüssen: Viele Güter können kaum noch über den wichtigen Wasserweg befördert werden. MV spürt das höchstens indirekt. Die OZ erklärt, warum.

Rostock. Die Binnenschifffahrt ist eine Lebensader für die deutsche Wirtschaft. Doch wegen der anhaltenden Trockenheit sind viele Flüsse auf traurige Rinnsale geschrumpft. Die Schiffe können daher oft nur noch mit geringer Beladung oder gar nicht mehr fahren.

Die gute Nachricht für MV: Die Wirtschaft des Landes trotzt diesem Dilemma weitgehend. Denn sie ist kaum von Lieferungen über Flüsse und Kanäle abhängig und damit nicht direkt betroffen. Die großen Seehäfen des Landes werden vor allem über Schiene und Lkw beliefert.

Peene von Niedrigwasser nicht betroffen

Dennoch: Angesichts der Verflechtungen in der Weltwirtschaft seien die Ausfälle auch hier spürbar, sagt Sven Müller, Geschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände MV: „Das kommt erschwerend zu den Problemen hinzu, die die Wirtschaft ohnehin schon wegen der durch Corona und Ukraine-Krieg gestörten Lieferketten hat.“

Sven Müller, Geschäftsführer Vereinigung der Unternehmensverbände MV © Quelle: privat

In MV hatte vor allem die Peene in der Vergangenheit eine große Bedeutung für den Abtransport landwirtschaftlicher Erzeugnisse, etwa über die Häfen in Anklam und Jarmen. Der Wasserstand der Peene werde von der Trockenheit kaum beeinflusst, erklärt Stefan Grammann, Amtsleiter des Wasser- und Schifffahrtsamts Ostsee in Stralsund. „Die Peene ist relativ flach und hat eine geringe Fließgeschwindigkeit. Wenn weniger Wasser ankommt, speist die Ostsee nach.“

MVs Seehäfen liegen nicht an großen Flüssen

Doch eigentlich spielt das keine Rolle, denn die Frachtschifffahrt auf der Peene habe zuletzt stark an Bedeutung verloren, erklärt Ralf Pfoth, Bereichsleiter Standortpolitik bei der Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg. „Der Umschlag von Getreide und Dünger ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Heute sind es im Vergleich zu früher nur noch verschwindend geringe Mengen.“

Eine weitere Besonderheit in MV: Anders als Rotterdam am Rhein oder Hamburg an der Elbe liegen die wichtigen Seehäfen hier nicht an großen Flüssen. Daher gibt es auch keine Probleme mit dem Weitertransport angelandeter Güter über Binnenschiffe – weil er praktisch nicht stattfindet.

Flusskreuzfahrtschiffe können nicht alle Häfen anlaufen

Rostock, als der mit Abstand größte Hafen des Landes, liegt etwa an der Warnow, die eher durch ihre Naturschönheit als durch ihre Funktion als Wasserstraße bekannt ist. Stattdessen ist der Seehafen der Hansestadt direkt ans Autobahn- und Schienennetz angebunden, über die der Löwenanteil der Waren ankommt und abfließt.

Betroffen vom Niedrigwasser ist dagegen die Rostocker Flusskreuzfahrtreederei Arosa. Deren Schiffe sind unter anderem auf Rhein und Donau unterwegs. Dort mussten teilweise die Routen geändert werden. Köln und Budapest etwa konnten zuletzt nicht angelaufen werden.

Binnenschiffahrt vor Trockenheit im Aufwind

Bundesweit lassen sich die Folgen der niedrigen Pegelstände bislang nur schätzen, denn das Statistische Bundesamt lieferte am Freitag nur die Zahlen bis Mai: Vor Beginn der Trockenheit hatte der Güterverkehr auf Deutschlands Flüssen und Kanälen 2022 leicht zugelegt. 82,4 Millionen Tonnen Güter wurden auf dem Wasser transportiert – vor allem auf dem Rhein. Das waren rund 0,3 Prozent mehr als in den ersten fünf Monaten des Vorjahres, wie die Behörde am Freitag mitteilte.

Grund für den leichten Zuwachs: Es kamen mehr Güter aus dem Ausland (plus 5,8 Prozent). Auf Binnenschiffen werden vor allem Kohle und flüssige Mineralölerzeugnisse, wie Heizöl, transportiert, außerdem Steine und Erden sowie Eisenerze.

Umschlag am Rostocker Seehafen legt zu

Um einen Einblick in die Zahlen für diesen Sommer zu vermitteln, ziehen die Statistiker zum Vergleich das Jahr 2018 heran: Damals sei die Güterbeförderung der Binnenschifffahrt wegen der Niedrigwasserstände um gut elf Prozent zurückgegangen.

Zum Vergleich: Im Rostocker Seehafen gingen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 14,4 Millionen Tonnen Güter über die Kaikanten. Das war in etwa so viel wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres, das der Hafen mit einem Rekordumschlag abschloss.