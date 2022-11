﻿Black Friday in Rostock: Mega-Deals und Spar-Preise mit Risiko

Technik zum Super-Billig-Preis, Parfum, Schmuck und Fashion billig wie nie, Reisen und Beauty-Artikel als Schnäppchen: Am Black Friday und Cyber Monday wollen Shops online und in Einkaufsmeilen Kunden ködern. In Rostock steht zudem der verkaufsoffene Sonntag an. Wo Shopping Queens und Kings in Rostock sparen können.

