﻿„Black Hawks“ über MV: Warum die US-Armee Hubschrauber in Rostock-Laage stationiert hat

Sie sind groß, laut und meistens ohne Transponder-Signal über MV unterwegs: Die US-Armee hat kurzzeitig Kampf- und Transporthubschrauber vom Typ „Black Hawk“ in Rostock-Laage stationiert. Was ihr Auftrag ist, wo die Maschinen unterwegs sind.

Rostock/Laage. Die Nato verstärkt ihre Präsenz im Ostseeraum offenbar nicht nur auf dem Wasser, sondern auch in der Luft. Auch über MV. Das US-Militär ist derzeit mit schweren Kampf- und Transporthubschraubern vom legendären Typ „Black Hawk“ über der Ostsee, aber auch über Rostock und Graal-Müritz im Einsatz.

Nach OZ-Informationen sind die Maschinen derzeit auf dem Luftwaffen-Stützpunkt Rostock-Laage untergebracht. Offiziell handelt es sich um eine Trainingsmission.

Unterwegs über Bad Doberan und Graal-Müritz

Über den Einsatz der amerikanischen „Black Hawks“ ist nicht viel zu erfahren. Am Dienstagabend waren die Maschinen beispielsweise gegen 19.20 Uhr über Bad Doberan gesichtet worden. Wenig später flog mindestens eine Maschine mit dem Rufzeichen „Duke 17“ über Graal-Müritz hinweg und landete schließlich in Rostock-Laage. Dort sind die Maschinen bereits seit Montag stationiert, erfuhr die OZ aus dem Luftfahrtamt der Bundeswehr in Köln. „Die ‚Black Hawks‘ führen von Laage aus Übungsflüge über See durch“, so ein Sprecher.

Am Dienstagabend waren mehrere Hubschrauber vom Typ „Black Hawk“ der US-Armee über Bad Doberan zu sehen. © Quelle: Andreas Meyer

Der UH-60 „Black Hawk“ ist das Rückgrat der amerikanischen Hubschrauberflotte. Mehr als 5000 Stück wurden davon bereits produziert. Weltweit bekannt wurde der Typ aber durch einen folgenschweren Zwischenfall: Bei einem Einsatz über der somalischen Hauptstadt Mogadischu wurden zwei „Black Hawk“ von Aufständischen abgeschossen, die Leichen der US-Soldaten durch die Straßen gezerrt. Die Vorfälle wurden in dem Hollywood-Film „Black Hawk Down“ verarbeitet.

Sprecher in Laage: „Auftanken, ausruhen, essen“

Auch ein Sprecher des Taktischen Luftwaffengeschwader 73 kann nichts Konkretes zur Mission der Amerikaner sagen. „Es ist aber nicht außergewöhnlich, dass Hubschrauber oder Flugzeuge von Partnerstaaten bei uns landen.“ Auch Militärpiloten müssten nach acht Stunden im Einsatz eine Pause einlegen. „Bei uns können sich die Kameraden ausruhen, werden verpflegt und wir tanken ihre Maschinen neu auf“, so der Sprecher.

Präsenz zeigen: Mindestens ein „Black Hawk“ flog mit Erkennungssignalen Laage an. © Quelle: Andreas Meyer

In Laage seien aktuell drei „Black Hawks“ stationiert. Mindestens noch bis zum Wochenende wollen die Amerikaner am Himmel über MV Präsenz zeigen. Das US-Kommando für Europa und Afrika antwortete bis zum Abend nicht auf eine OZ-Anfrage.

Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat das nordatlantische Verteidigungsbündnis seine Kräfte an der sogenannten Ostflanke deutlich verstärkt – und Soldaten aus MV sind an vorderster Front mit dabei: In Litauen führt die Bundeswehr eine Nato-Battlegroup zum Schutz der baltischen Staaten. 500 Soldaten aus verschiedenen Stützpunkten in MV sind Teil davon – sie wurden am Dienstag (18. April) von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig besucht.

In Polen sind ebenfalls mehrere hundert Soldaten mit dem Raketenabwehrsystem „Patriot“ aus Bad Sülze im Einsatz. Zudem unterstützen Soldaten und Eurofighter, die aktuell in Laage stationiert sind, die Luftraumsicherung über den baltischen Staaten – von Luftwaffen-Stützpunkt Ämari in Estland.

Auf der Ostsee führt die deutsche Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“ derzeit die „Standing Nato Maritim Group 1“ an. Zu dem stehenden Marineverband gehören stets mindestens sechs Kriegsschiffe. In den kommenden Wochen patrouillieren sie in der östlichen Ostsee. Genauer Standort: geheim.