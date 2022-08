Vollbepackt mit guten Wünschen den Kopf Richtung Himmel strecken lohnt sich jetzt besonders, meint OZ-Redakteurin Anja von Semenow. Denn bald ist die Nacht des Perseiden-Meteorstroms. Und nicht nur das: Auch der Mond wird sich von einer besonderen Seite zeigen.

Rostock. Die Sonne scheint gerade in bester Manier vom Himmel, der wolkenfrei und in seinem schönsten Blau erstrahlt. Eine Freude am Tag und auch in der Nacht. Denn vom 12. auf den 13. August verglühen Perseiden in der Atmosphäre.

Was erst mal bedrohlich klingen mag, sieht wunderschön aus. Denn es handelt sich dabei um einen Sternschnuppenschwarm, der im August vom Himmel fällt. Eine glasklare Nacht ist dafür die beste Voraussetzung, um sich bei rauschenden Lichterschweifen etwas zu wünschen.