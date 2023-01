﻿Böller-Angriff auf Polizeiwache in Laage: Anwohner dachten, es wäre ein Banküberfall

In Laage wurde in der Nacht nach Silvester die Tür zur Polizeiwache von Unbekannten mit Pyrotechnik schwer beschädigt, am Nachmittag war der Eingang provisorisch wieder repariert worden

Laage. Der Knall holte die Anwohner aus ihren Betten. „Das war ein mächtiger Wumms“, sagt Bernd Kwiadzinski, der in Laage (Landkreis Rostock) neben der Polizeiwache wohnt. Unbekannte sprengten gegen 2 Uhr in der Nacht zu Montag die Tür der kleinen Polizeistation. Die Trümmer verteilten sich auf Straße und Gehweg. „Ich dachte erst, das ist ein Überfall auf die Sparkasse“, sagt Kwiadzinski. Deren Filiale liegt gleich gegenüber.

Laut Polizei haben die Täter „Pyrotechnik mit hoher Sprengenergie im Bereich der Haustür fixiert und zur Detonation gebracht.“ Am frühen Montagnachmittag erinnern nur noch die Dübellöcher an den weggesprengten Briefkasten. Die schwer beschädigte Tür hängt wieder im Rahmen. Eine Scheibe wurde durch eine Sperrholzplatte ersetzt, sämtliche Trümmer sind weg. Zwei ältere Frauen kommen vorbei, blicken auf den Eingang und schütteln empört die Köpfe. „Wer macht denn so etwas“, fragt eine von ihnen.

„Hier wohnen vor allem ältere Leute“

Das fragt sich auch Cindy Fischer aus dem Mobilfunkgeschäft zwei Häuser weiter. Probleme mit Vandalismus habe es bisher nicht gegeben. „Hier wohnen vor allem ältere Leute“, sagt die Verkäuferin. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 5000 Euro und ermittelt wegen des „Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion“. Techniker von der Kriminalpolizei Rostock sicherten bereits am Vormittag Spuren. Anwohner wurden befragt, unter ihnen auch Bernd Kwiadzinski.

Wache nachts nicht besetzt

Die Polizeiwache öffnet an zwei Nachmittagen in der Woche zu „Sprechzeiten“, informiert ein Zettel im Fenster. Nachts ist keine Polizei da, der Schaden wurde erst am Morgen von Mitarbeitern der Stadtverwaltung im Nebenhaus entdeckt. In dem Gebäude über der Wache gibt es mehrere Wohnungen. „Die sind fast aus dem Bett geflogen“, sagt Kwiadzinski, der mit einem der Bewohner befreundet ist.

In Grabow (Ludwigslust-Parchim) lobten unterdessen eine Stadtvertreterin und eine Unternehmerin je 500 Euro Belohnung für Hinweise aus. In der Stadt werden Täter gesucht, die in der Silvesternacht das 300 Jahre alte Rathaus mit Böllern beschädigten. Teils historische Scheiben gingen zu Bruch, der Schaden beträgt rund 30 000 Euro.