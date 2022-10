﻿Ein Leben fürs Boxen: Rostockerin will Kampfrichterin bei Olympia 2024 werden

Das Boxen gehört seit ihrer Jugend zu ihren großen Leidenschaften: In Tokio war die Rostockerin Susann Köpke als Ringrichterin bereits dabei. Jetzt locken die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Bad Doberan. Denkt man ans Boxen, verbindet man das meist mit schwergewichtigen hochgewachsenen Hünen, die gegeneinander in den Faustkampf ziehen. So zumindest das Klischee. Kaum jemand denkt wahrscheinlich an eine zierliche junge Frau, die im Ring steht und mit über den Kampf der Sportler entscheidet.

Susann Köpke ist diejenige, die da ein Wörtchen mitzureden hat. Mit ihren drei Sternen des Weltverbandes des Olympischen Boxsports Aiba (Association Internationale de Boxe Amateure) gehört sie zu den am höchsten ausgezeichneten deutschen Kampfrichtern im Amateurboxen. Sie ist die Nummer eins in MV, wenn es darum geht, Amateurboxkämpfe zu leiten. Sport ist das Thema im Leben der Doberanerin. Zuletzt durfte die 39-Jährige als erste Frau ein Box-Finale bei Olympia 2021 in Tokio leiten. Dabei verlor die Philippinerin Nesthy Petecio gegen die Japanerin Sena Irie im Federgewicht.