﻿Brände auf Rhodos fordern Reisebüros in MV: „Wir tun alles, um behilflich zu sein“

Rostock/Korfu. Nachfragen, Stornierungen, Umbuchungen: In den Reisebüros in Mecklenburg-Vorpommern melden sich mehr und mehr von den Bränden in Griechenland verunsicherte Touristen. „Alle Tui-Kunden können Reisen nach Rhodos und Korfu mit dem geplanten Reisebeginn bis 28. Juli kostenfrei stornieren“, erklärt zum Beispiel Daniel Böttcher vom Tui-Reisebüro in Rostock.

Alle Kunden, die in den nächsten Tagen in diese Richtung fliegen wollten, seien per E-Mail bzw. Whatsapp informiert worden und würden auf andere Ziele umgeleitet, so der Reiseexperte. „Wir tun alles, um behilflich zu sein.“ Derzeit habe das Reisebüro keine Kunden in den Krisengebieten.

Touristen warten vor ihrem Hotel auf der griechischen Insel Rhodos auf den Einstieg in Busse, um die Insel Rhodos wegen schwerer, tagelanger Waldbrände zu verlassen. Etwa 19 000 Menschen auf Rhodos wurden bereits in Sicherheit gebracht, nachdem die Waldbrände seit sechs Tagen und an drei Fronten weiter brannten, wie die griechischen Behörden am 23. Juli mitteilten. © Quelle: Argyris Mantikos

Das Rostocker Reisecenter Delphini habe alle seine Kunden auf Rhodos angemailt. „Allen geht es gut“, versichert Brigitte König. Aber: Auch abseits der Brände sei es in Griechenland „sehr warm“. Am Sonntag war im Süden der Halbinsel Peloponnes 46,4 Grad Celsius gemessen worden – die vierthöchste je in Griechenland verzeichnete Temperatur, teilt das Meteorologische Amt mit. Am Donnerstag soll es nach zwei Wochen endlich wieder „kühler“ werden – dann werden etwa 35 Grad Celsius erwartet.

Zunehmend mehr Anfragen von verunsicherten Kunden

Jana Döring vom Reisebüro Döring in Stralsund hatte ebenfalls bereits Anfragen von verunsicherten Kunden. Deren Urlaubsziel liege jedoch in einem nicht von den Feuern betroffenen Gebiet, gibt sie Entwarnung. Claudia Exposito vom Reisebüro Sonnenklar.TV in Gägelow bei Wismar hat dagegen bereits eine Familie umgebucht: „Von Griechenland in die Türkei.“

Auch die Rostocker Kreuzfahrt-Reederei Aida Cruises beobachte die Situation „sehr genau“, so Sprecherin Kathrin Heitmann. Bislang seien jedoch keine Routenänderungen geplant. Korfu werde zum nächsten Mal am 30. Juli angelaufen – von der „Aidablu“. Rhodos steht im Oktober wieder auf dem Reiseplan.

64 Regionen in Griechenland von Feuern betroffen

Hintergrund: Die Feuerwehren in Griechenland kämpfen in insgesamt 64 Regionen des Landes gegen Waldbrände. Die Brandgefahr im Großraum Athen, auf der Halbinsel Peloponnes und vielen Inseln der Ägäis ist weiterhin extrem hoch. So werde es auch in den kommenden Tagen bleiben, warnt der griechische Zivilschutz. Die schlimmsten Brände toben auf der Insel Rhodos und auf der Insel Euböa.

Etwa 39 000 Urlauber sind derzeit allein als Kunden des größten deutschen Reisekonzerns Tui auf Rhodos. 7800 davon seien direkt von den Waldbränden betroffen und bereits evakuiert worden, teilt der Konzern mit. Vorerst würden keine Touristen mehr nach Rhodos gebracht. Auch der Reiseveranstalter DER Touristik hat bis zunächst 26. Juli Anreisen abgesagt. Die Flugverbindungen blieben aber bestehen, um Gäste zurück nach Deutschland zu fliegen, sagt Aage Dünhaupt, Leiter Kommunikation von Tui Deutschland.

OZ