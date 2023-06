﻿Neuigkeiten von Karls Erlebnis-Dorf in Elstal: Robert Dahl plant den Wiederaufbau

Elstal. Die Eingangstür dreht sich wie an jedem Tag. In der Luft liegt Erdbeermarmeladengeruch. Der typische Geruch eines Erdbeerhofes von Karls. Wie in Mecklenburg-Vorpommern eröffnen sie Jung und Alt auch im brandenburgischen Elstal ein fruchtiges Abenteuerparadies. Allerdings: Selbstverständlich ist das nach den vergangenen Ereignissen auf dem Hof an der B5 nicht.

Gut zwei Wochen ist es her, dass dicke Rauchwolken darüber gezogen sind. Eine Werkstatt geriet in Brand. Die angrenzende Scheune und ein Imbiss brannten ab. Die Kartoffelsackrutsche ist seither außer Betrieb. Auf 400 Quadratmetern konnte sich das Feuer ausbreiten, bis es von mehr als 100 Einsatzkräften, viele von den Freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung, gelöscht wurde. Zehn Menschen wurden verletzt, konnten aber in Krankenhäusern versorgt werden.

Auch die Schafe und Schweine, die in der Scheune untergebracht waren, wurden vor den Flammen gerettet. Für die meisten Tiere fand sich ein neues Gehege auf dem Gelände. Die vier Kamerunschafe aber haben vorübergehend ein neues Zuhause im Berliner Zoo gefunden, wie Geschäftsführer Robert Dahl, der sich Anfang der 90er Jahre zunächst im Rostocker Umland selbstständig machte, berichtet.

Noch liege das endgültige Ergebnis über die Brandursache nicht vor. Eine leise Idee, was das Feuer auslöste, festigte sich in den letzten Tagen aber dennoch. „Es wird vermutet, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hat“, erzählt Dahl. Wann der Bericht vorliegen und Gewissheit bringen wird, bleibt auch 15 Tage nach dem Unglück offen.

Die neue Kartoffelsackrutsche soll in wenigen Wochen hier stehen © Quelle: Charleen Effenberger

Auf dem Erdbeerhof, der schon am Tag danach wieder für Besucherinnen und Besucher öffnete, ist von all dem wenig zu spüren. Die Bonbonherstellung läuft auf Hochtouren. Zwei Mitarbeiter erklären dem Publikum, wie die klebrige Masse nun zum lutschbaren Drops verarbeitet wird. Familien schlecken Erdbeereis, Kinder buddeln im Sandkasten, fahren Traktoren, reiten die Ponys. Die Älteren trauen sich auch in die großen Fahrgeschäfte. Vergessen wirkt der Großbrand allerdings nicht. Im Gegenteil.

„Hier wütete vor Kurzem ein großes Feuer. Dank des unermüdlichen Einsatzes der freiwilligen Feuerwehren, Rettungskräfte, Polizei und unseren Mitarbeitern, konnte das Schlimmste verhindert werden“, steht handgeschrieben auf zwei großen Kreidetafeln rund um die Baustelle, die von einem Zaun umgeben ist. Dahinter verkohlte Holzbalken, eingestürzte Baracken. Und: Dutzende Mitarbeiter und drei Bagger. Sie reißen Gemäuer ein, rupfen tote Pflanzen aus dem Boden und zerlegen große Metallplatten mit schweren Maschinen.

Kartoffelsackrutsche in Elstal ab Sommerferien wieder in Betrieb

Wirklich wunderlich ist das nicht. Denn Robert Dahl und sein Team verfolgen einen ehrgeizigen Plan. „Bis zu den Sommerferien ist die beliebte Kartoffelsackrutsche wieder am Start“, verspricht er. Sie gehöre zur DNA des Erdbeerhofs und soll deshalb auch in Zukunft eine größere Bedeutung bekommen. Die neue Rutsche, welche gerade renoviert und aufgearbeitet wird, soll in wenigen Wochen wieder stehen. Und zwar mit sechs statt wie bisher nur vier Spuren.

Bis dahin ist noch viel zu tun. Allen voran muss die alte Rutsche weg. Das passiert aber ganz nebenbei – die Gäste bekommen trotz der umfänglichen Arbeiten wenig davon mit. Auch Nora Zöller ist mit ihrer Tochter gekommen. Sie selbst lebte lange in Brieselang, wohnt nun in Österreich. Den Heimaturlaub verknüpft die junge Familie mit dem Besuch im Erlebnis-Dorf „Ich finde es viel netter als die großen Freizeitparks. Die Kinder können spielen, es gibt genug Sitzmöglichkeiten und nicht alle Attraktionen kosten Geld“, erzählt sie. Von dem Brand habe sie gehört, aber für sie ändere es nichts. „Es gibt ja trotzdem noch viele Dinge zu erleben“, so Zöller. Nur der „Konsumtempel“, wie sie die große Verkaufshalle bezeichnet, ist ihr eine Nummer zu groß.

Die Baustelle im Hintergrund hält Nora Zöller und die zweijährige Lilli nicht davon ab, im Sand zu spielen. © Quelle: Charleen Effenberger

Neben den Aufräumarbeiten laufen auch am anderen Ende des Geländes die Bauarbeiten auf Hochtouren. Dort wird die Wetterwelt um einen zweiten Teil erweitert. Ein Highlight ist laut dem Geschäftsführer die Riesenschaukel „Wetter-Umschwung“, die ihre Fahrgäste bis zu zwölf Meter in die Luft schleudern soll. „Gestern waren knapp 120 Menschen auf der Baustelle. Elektriker, Fliesenleger, Pflastersetzer werkeln, damit wir pünktlich aufmachen können“, so Dahl. Ziel ist die Eröffnung am 8. Juli – pünktlich zu den Sommerferien.

Ein Schritt zurück, aber gleich zwei nach vorn: Anders lässt wohl kaum beschreiben, wie es trotz des unverhofften Brandes auf dem Hof weitergeht. „Ich bin schnell dazu über gegangen, nach vorn zu gucken. Der große Schock war vorbei, als klar war, dass niemand ernsthaft verletzt wurde“, sagt Dahl. Es sei sein Prinzip, sich nicht unterkriegen zu lassen. Am Ende bleibt ein Sachschaden – und dieser sei für das Unternehmen stemmbar.