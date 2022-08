Ein kühles Bier an einem lauen Sommerabend: Das ist für viele ein echter Genuss. Gerade in den jüngsten Hitzewellen steigen dadurch die Absätze der großen Brauereien in MV. Doch das kann nicht über die stark gestiegenen Kosten hinwegtrösten. Die erste Brauerei hat bereits die Preise erhöht.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket