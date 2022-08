Die deutschen Brauereien beklagen steigende Kosten und sinkenden Absatz. Die großen Brauer in MV scheinen dagegen einigermaßen krisenfest. Das hat Gründe, kommentiert OZ-Redakteur Axel Büssem.

Rostock. Die Brauereien in MV schwanken derzeit zwischen Hoffen und Bangen: Einerseits bringen das (vorübergehende) Ende der Corona-Pandemie und der heiße Sommer das Geschäft in Schwung. Andererseits gehen die aktuellen weltweiten Krisen auch an den Bierherstellern nicht spurlos vorbei.

Als erste der großen Brauereien im Land hat die Störtebeker Braumanufaktur in Stralsund reagiert und die Preise erhöht. Andere könnten folgen. Gerade Störtebeker hat in den vergangenen Jahren bewiesen, wie man mit gutem Marketing und immer neuen Innovationen solche Preise auch durchsetzen kann.