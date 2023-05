﻿Briten in MV feiern die Krönung von King Charles: „Wir alten Engländer sind unserer Monarchie treu“

Rostock. Der frühere Prinz Charles wird am Sonnabend (6. Mai) in London zum König des Vereinigten Königreichs gekrönt. Auch bei vielen der rund 300 Briten in MV dürfte die Vorfreude groß sein.

Die OZ hat mit einigen von ihnen gesprochen und gibt zudem Tipps, wie auch Menschen hierzulande die Zeremonie standesgemäß miterleben können.

Michael Gee: Alte Engländer sind treue Monarchisten

Für Michael Gee in Tessin (Landkreis Rostock) ist es schon die zweite Krönung in seinem Leben: „Ich erinnere mich, wie wir 1953 die Krönung von Königin Elisabeth II. zusammen mit unseren Nachbarn im Fernsehen gesehen haben.“ Auch die Zeremonie am Sonnabend will der 83-Jährige zumindest teilweise verfolgen. „Wir alten Engländer sind unserer Monarchie treu.“

Gee interessiert sich besonders für die Gäste, die dem Spektakel beiwohnen werden. „Ich habe gehört, dass Prinz Harry schon nach einer Stunde wieder gehen will. Mal sehen, ob das stimmt.“ Die ganze Aufführung koste zwar viel Geld und „die ganzen Soldaten müssen vorher ihre Schuhe putzen“, scherzt Gee. Aber trotzdem: „Aber andere Länder können das einfach nicht so gut wie wir.“

Justin Sismey: Charles hätte verzichten sollen

Justin Sismey aus Rostock will sich die TV-Übertragung ebenfalls nicht entgehen lassen. „Ich werde mir die Militärparade und den Moment der eigentlichen Krönung anschauen“, kündigt er an. Sismey war ein großer Fan der verstorbenen Queen, mit Charles hadert er dagegen ein wenig: „Es wäre besser gewesen, wenn gleich Prinz William übernommen hätte. Charles hätte sagen sollen: ‚Ich bin zu alt.‘“

Dennoch hält Justin treu zur Monarchie: „Die königliche Familie ist sehr wichtig für uns und dafür, wie die Welt uns wahrnimmt.“ Die Krönung komme genau zur rechten Zeit: „Es sind so viele negative Dinge in Großbritannien passiert, vom Brexit über Corona bis zur Wirtschaftskrise – da ist es schön, dass es jetzt Positives gibt.“

Die Zeremonie will Justin mit seiner Familie gerne stilvoll mit original englischem Tee, den er eigens im Internet bestellt hat, erleben. „Und wir werden vielleicht mit einem Gläschen Beefeater-Gin auf den neuen König anstoßen.“ Die Beefeater (deutsch: Rindfleischesser) sind die traditionellen Wachmänner des Tower of London.

Gratisglas Gin in der Weinhandlung Schollenberger

Neben Gin zählen auch Rum und Whisky zu den traditionellen Spirituosen, die man aus dem Vereinigten Königreich kennt. Wer sich noch rasch mit Hochprozentigem Made in UK eindecken will, kann dafür unter anderem bei der Weinhandlung Schollenberger in Rostock sowie im nahen Bargeshagen vorbeischauen.

Das könnte sich lohnen: „Wer das Stichwort ‚King Charles‘ sagt, bekommt ein Gläschen unseres Rock Rose Gin aus Schottland. Charles hatte noch als Prinz die Destille persönlich besucht und den Gin natürlich auch probiert“, verrät Inhaber Frank Schollenberger, der mehr als 800 Single Malt Whiskys aus Schottland und rund 80 Gins aus Großbritannien führt.

Große Party bei „Woody’s little Britain“ auf Rügen

Ganz besonders freut man sich in Putgarten im Norden der Insel Rügen auf das bevorstehende Ereignis. Hier gibt es einen kleinen Laden, der sich voll und ganz dem britischen Lebensgefühl widmet: „Woody’s little Britain“. Malcom Woods, seine Frau Angela Münster und George Sydney Steinchen – er wird das Haus ab Juni übernehmen – haben seit zwei Tagen in den Räumen und im Garten geschmückt.

George Sydney Steinchen von „Woody's Little Britain“: Hier wird die Krönung des neuen Königs übertragen - und gefeiert. © Quelle: Mathias Otto

„Wir sind alle im royalen Fieber und warten auf schöne Bilder aus London“, sagt der 25-jährige Steinchen. Im Haus wird es ein Public Viewing geben. Die Leute können an einer gedeckten königlichen Tafel sitzen und bei Tee und Köstlichkeiten das Geschehen im Fernsehen verfolgen. Wer lieber zu Hause feiern möchte, kann bei „Woody“ englische Kekse, Marmelade und mehr als 50 Sorten Tee kaufen.

Alison Schulte: Selbst gebackene Scones und Sandwiches

Alison Schulte aus Wismar macht sich ihre heimischen Spezialitäten selbst: Die gebürtige Londonerin will Scones backen, das typisch englische Gebäck zur Teatime, und hat für den Tee auch eigens eine Krönungstasse gekauft. Dazu gibt es – ebenfalls ganz klassisch – Sandwiches mit Pastete und Gurke sowie mit Tomate und Käse.

Alison lebt seit fast 25 Jahren in MV, ist ihrem Königshaus aber treu. „Ich war beim 70. Thronjubiläum der Queen in Großbritannien. Das war toll, überall gab es Straßenfeste. Man hatte das Gefühl, dass das Land wieder zusammenhält. Das erhoffe ich mir von der Krönung auch wieder.“

Lucy Cathrow: Charles ist wie Cinderella

Es gibt aber auch Briten in MV, die von der Monarchie überhaupt nicht begeistert sind. Der in Rostock lebende Waliser Gareth Vaughan etwa meint: „Ich bin ein überzeugter Anhänger der Republik und auch froh, in einem Land zu leben, in dem es einen Bundespräsidenten und keinen König gibt.“ Am Sonnabend will er lieber in Berlin ein Konzert eines irischen Musikers besuchen.

Auch Lucy Cathrow aus Rostock ist erklärte Anti-Monarchistin. „Ich habe einer Freundin in Australien erzählt, dass Charles goldene Kleider tragen und in einer goldenen Kutsche fahren wird. Sie lachte und meinte, er sei wohl Cinderella. Das sagt doch alles.“ Sie finde es auch empörend, wie viel Geld für die Krönung ausgegeben wird. Lucy verbringt den Sonnabend lieber am Strand von Warnemünde, wo ihr Sohn ein Frisbee-Turnier hat.