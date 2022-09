﻿„Das kann ich nicht“: Innenminister Pegel trifft in Rostock auf verzweifelte Unternehmer

Mit Bürgerforen wollen Politiker in MV der Krisenstimmung trotzen. Die Resonanz ist eher gering, die Not der Betroffenen aber groß. In Rostock spricht ein ganz anderer als der Minister Klartext.

Rostock. Sind die Sorgen doch noch nicht so groß, das Format das falsche oder erreichen Politiker die Leute nicht mehr? Fakt ist: Gerade einmal 30 Teilnehmende haben sich am Dienstagabend im Saal der Rostocker Industrie- und Handelskammer (IHK) eingefunden. Dabei stand mit dem Thema Energie eines der drängendsten Probleme dieser Zeit auf der Agenda. Und mit dem Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern Christian Pegel, SPD, stellte sich auch einer der führenden politischen Köpfe des Landes dem Gespräch. Ihm zur Seite stand Rostocks Stadtwerke-Chef Oliver Brünnich. Der sprach Klartext – so wie mancher verzweifelte Unternehmer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stadtwerke-Chef in Rostock: „Das ist ein riesiges Gezocke“

Darunter war beispielsweise Andreas Ledder von der gleichnamigen Fleischerei. Er rechnete dem Innenminister und ehemaligen Energieminister Pegel vor, dass er für seinen 70-Mann-Betrieb nach derzeitigem Stand rund 300.000 Euro Mehrkosten pro Jahr für die Energieversorgung aufbringen müsste. „Das kann ich nicht“, so Ledder. Er ist damit einer von vielen, die auf einer Liste der Stadtwerke Rostock stehen, deren Versorgungsvertrag zum Jahreswechsel ausläuft, die sich die neuen Bedingungen aber nicht leisten können. Wenn all diejenigen in die Grundversorgung rutschen, haben wiederum die Stadtwerke ein Problem. Die wiederum Energie liefern müssten, aber nicht wissen woher.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gleichzeitig müssen die Stadtwerke, wenn sie Energie einkaufen, deutlich höhere Kautionen hinterlegen. Ging es früher um 10.000 oder 100.000 Euro ist laut Brünnich jetzt die Rede von zweistelligen Millionenbeträgen. „Seit einem halben Jahr fühle ich mich wie ein Investmentbroker. Das ist ein riesiges Gezocke“, so Brünnich. „Das ist eine ganze andere Welt, wie sie die Energiewirtschaft noch nicht erlebt hat.“

Innenminister Pegel setzt auf den Druck von der Straße

„Ich kann ihre Sorgen gut verstehen“, erklärte Pegel ein ums andere Mal. Sein Allheilmittel an diesem Abend lautete: Energiepreisdeckel. Damit soll der Gas- und nachwirkend auch der Strompreis reguliert werden. Zustimmung dafür gab es auch von den Unternehmensvertretern und vom Stadtwerke-Chef, die sich davon eine Planbarkeit erhoffen. Einziges Problem: Auf Bundesebene gibt es für die Idee keine politische Mehrheit. Doch Pegel geht davon aus, dass sich das ändert, wenn der Druck von den Ländern und auf der Straße weiter wächst. Er begrüße Proteste daher sehr.

Die Veranstaltung in Rostock bildete den Auftakt zu einem Dialog-Format. Mit neun Bürgerforen alle zum Thema Energie wollen die Kabinettsmitglieder aus MV unter dem Motto „Landesregierung vor Ort“ das Gespräch suchen. Gleichzeitig zu Pegel in Rostock, stellten sich auch Finanzminister Heiko Geue in Schwerin, Bildungsministerin Simone Oldenburg in Dassow und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig in Wismar den Bürgern.