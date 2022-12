﻿Bundeswehrsoldaten im Auslandseinsatz gebührt gerade jetzt unser Respekt

Viele Bundeswehrsoldaten verbringen die Feiertage im Auslandseinsatz. Gerade angesichts des Krieges in der Ukraine ist das eine verdienstvolle Aufgabe, kommentiert OZ-Redakteur Axel Büssem.

Rostock/Rukla. Es ist nicht neu, dass deutsche Soldaten Weihnachten fern der Heimat verbringen. Nein, damit meine ich nicht die Weltkriege. Auch in jüngerer Zeit erlebten Männer und Frauen der Bundeswehr die Feiertage in Auslandseinsätzen.

Extreme Aufgabe

Aber noch nie fanden diese Einsätze in einem derartigen Krisenumfeld statt. In Rukla in Litauen etwa unterstützen Panzergrenadiere aus MV die dortige Armee darin, ihre Grenzen zu sichern. Angesichts des etwas weiter südlich tobenden verheerenden Krieges ist das eine extrem verantwortungsvolle Aufgabe.

Der Soldat, mit dem die OZ gesprochen hat, wollte den Krieg in der Ukraine im Interview nicht thematisieren. Das kann man gut verstehen. Denn so würde das ­Geschehen gedanklich noch näher heranrücken. Außerdem weiß man nie, wie in der Heimat gedacht wird. Es wäre sicher frustrierend zu erfahren, dass man hier von manchen als Kriegstreiber diffamiert wird, während man im Baltikum seine Knochen hinhält.

Große Dankbarkeit

Man kann über die Ursachen für den Krieg und die Zuspitzung der Krise denken, was man will. Anders als Russland ist Deutschland ein freies Land. Aber ich denke, den Soldaten, die versuchen, eine Ausweitung zu verhindern, gebührt unser Dank, wenigstens unser Respekt.