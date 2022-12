﻿Bei Bombenalarm: Rostocker sollen in Warnowtunnel fliehen

Eine ältere Frau geht durch eine als Luftschutzbunker genutzte U-Bahn-Station im ukrainischen Charkiw. Luftschutzräume wie diesen gibt es in MV nicht mehr.

Noch immer gibt es in MV etliche Bunker aus Wehrmachts- oder NVA-Zeiten. Im Notfall wären die aber nicht mehr zu gebrauchen. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine prüfen Bund und Land nun, ob neue Bunker in MV gebaut werden müssen. In Rostock gibt es erste Ideen, wohin die Menschen im Notfall flüchten sollen.

