﻿Wohnmobil-Fan ist heiß auf den Camper-Wettstreit: „Freue mich auf Rostock“

Rostock. Am 1. Juli startet das große Camper-Event im Rostocker Stadthafen: Die OZ und der ADAC Hansa suchen im Rostocker Museumshafen in der Zeit von 10 bis 17 Uhr den „Camper des Jahres“. Für die OZ wurden drei Startplätze reserviert.

Mit dabei sein möchte der Greifswalder Björn Seefeldt (47). Seefeldt hat sein Weinsberg-Modell schon mal startklar gemacht. „Ich freue mich auf das Sicherheitstraining und die Aufgaben“, sagt der Diplom-Ingenieur. „Mit einem Freizeitgefährt zu touren, verschafft mir sofort ein Urlaubsgefühl.“

Greifswalder Camper: „In MV gibt es viel zu entdecken“

Quer durch Deutschland reiste er mit seinen Eltern bereits als Jugendlicher im „Haus auf Rädern“. Sie unterstützten ihn auch, als er vor drei Jahren den rund 6 Meter langen und 2,80 Meter hohen Kastenwagen orderte.

Bis zu 15 000 Kilometer pro Jahr ist er mit dem 140-PS-Mobil, das hinten eine zusätzliche Luftfederung besitzt, unterwegs. Österreich, Schweiz, Dänemark – die längste Tour führte ihn nach Italien an den Gardasee und Comer See. „Die Pässe in der Schweiz waren eine Herausforderung“, sagt der Campingfreund, der als Unfallanalytiker für die Sachverständigen-Organisation Dekra arbeitet.

Gerade bei schwierigen Passagen müsse man sich auf den Beifahrer verlassen können, erklärt Seefeldt. Mitunter begleiten ihn Freundin Ariane oder aber sein Sohn Tjorven Thies (17). Häufig sei er allein auf der Piste. „Ich liebe die Stille und suche die Natur. In unserem schönen Land gibt es so viel zu entdecken“, betont der Hansestädter.

Mit seinem Wohnmobil von Weinsberg auf Fiat Ducato-Basis will der Greifswalder Leser Björn Seefeldt am 1. Juli in Rostock an den Start gehen. © Quelle: Privat

Er sei nicht der Typ, der den halben Hausstand mitnimmt. „Ich bin spartanisch unterwegs. Die Gefahr des Überladens ist groß. Und gerade in den Nachbarländern sind die Kontrollen intensiv“, weiß der Fachmann.

Camper-Event in Rostock: Zehn Besatzungen sind dabei

Respekt hat Seefeldt vor Passagen auf losem Untergrund. Vor allem im Sand und bei aufgeweichten Wiesen könne es knifflig werden. Gespannt ist er auf die anderen Teams beim Wettstreit in Rostock. In seinem Cockpit wird dann wahrscheinlich sein Sohn neben ihm Platz nehmen.

Auf die drei Erstplatzierten warten bei diesem Vorentscheid an der Warnow – acht gibt es insgesamt in Deutschland – attraktive Preise. Das Sieger-Team ist beim Finale am 2. September auf dem Caravan Salon in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) dabei. Dort wartet auf die Gewinner unter anderem ein 14-tägiger USA-Trip.

„Camper des Jahres“: Bis 27. Juni läuft die Bewerbungsfrist Am 1. Juli suchen die OZ und der ADAC Hansa im Rostocker Museumshafen in der Zeit von 10 bis 17 Uhr den „Camper des Jahres“. Teilnehmen kann jeder, der älter als 18 Jahre ist und einen gültigen Führerschein der Klasse B besitzt. Die Teilnahme ist nur mit dem eigenen Campingmobil mit einem Maximalgewicht von 3,5 Tonnen gestattet. Fahrzeugtyp und Gewicht sind bei der Anmeldung anzugeben. Der ADAC Hansa behält sich vor, die Fahrzeugdaten im Fahrzeugbrief am Veranstaltungstag zu prüfen. Die Teilnahme ist personenbezogen und nicht übertragbar. Schicken Sie uns bis spätestens 27. Juni neben den Angaben zu Name, Alter und Anschrift auch ein Foto mit Ihrem Wohnmobil: www.ostsee-zeitung.de/fotoaktion/ Prima wäre eine kleine Geschichte, wo Sie mit dem Mobil schon waren und warum das Touren für Sie so entspannend ist.

Insgesamt zehn Besatzungen absolvieren in Rostock ein Sicherheitstraining und danach Fahraufgaben. Neben dem Areal für den Wettbewerb wird der ADAC eine mobile Waage aufbauen. Dort können auch Wohnmobilfans, die nicht am Ausscheid teilnehmen, ihre Gefährte kostenlos prüfen lassen.

OZ