OZ und ADAC suchen „Camper des Jahres 2023“ in MV: So können Sie mitmachen

Rostock. Am 1. Juli suchen die OZ und der ADAC Hansa im Rostocker Museumshafen in der Zeit von 10 bis 17 Uhr den „Camper des Jahres 2023“. Für OZ-Leser sind beim Vorentscheid drei Startplätze reserviert. Und für diese können Sie, liebe Leser, sich bewerben. Die Aktion läuft bis 27. Juni. Es gibt bereits viele Bewerbungen beim größten deutschen Automobilclub.

Camper des Jahres 2023: Wer darf starten?

Teilnehmen kann jeder, der älter als 18 Jahre ist und einen gültigen Führerschein der Klasse B besitzt. Die Teilnahme ist nur mit dem eigenen Campingmobil mit einem Maximalgewicht von 3,5 Tonnen gestattet. Fahrzeugtyp und Gewicht sind bei der Anmeldung anzugeben. Der ADAC Hansa behält sich vor, die Fahrzeugdaten im Fahrzeugbrief am Veranstaltungstag zu prüfen. Die Teilnahme ist personenbezogen und nicht übertragbar.

Warum darf die zulässige Gesamtmasse 3,5 Tonnen nicht übersteigen?

Die Vergleichbarkeit der Gefährte soll beim Wettkampf gewährleistet sein. Eine Begleitung im Cockpit ist nötig. In Rostock werden einige der Aufgaben nur im Zweier-Team lösbar sein.

Wie kann man sich bewerben?

Warum sind Sie der „Camper des Jahres 2023“? Schicken Sie uns bis spätestens 27. Juni Ihre Bewerbung. Neben den Angaben zu Name, Alter und Anschrift ist auch ein Foto mit Ihrem Wohnmobil über dieses Formular erforderlich. Prima wäre eine kleine Geschichte, wo Sie mit dem Fahrzeug schon waren und warum das Touren mit dem Freizeitmobil für Sie so entspannend ist.

Was erwartet die Teilnehmer?

Die insgesamt zehn Teams absolvieren am Veranstaltungstag ein halbtägiges Sicherheitstraining. Nach dem Mittagessen warten auf die Teilnehmer vier bis fünf Disziplinen.

Welche Preise warten in Rostock auf die Gewinner?

1. Platz: Vier Tage im „Ostseecamp Seeblick“ – zwischen Rerik und Kühlungsborn (Landkreis Rostock) gelegen – plus ein Abendessen im Gesamtwert von 300 Euro.

2. Platz: Zwei Übernachtungen auf dem Campingpark Kühlungsborn plus Nutzung Wellness-Bereich im Gesamtwert von 200 Euro.

3. Platz: Ein Gutschein für ein Fahrsicherheitstraining für Wohnmobile im ADAC-Fahrsicherheitszentrum Embsen (Niedersachsen).

Gewinner ist beim Caravan Salon in Düsseldorf dabei

Der Clou: Das Gewinner-Team des Rostocker Wettstreits wird zum Finale am 2. September auf den Caravan Salon in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) eingeladen. Auf der weltgrößten Messe ihrer Art findet dann der Endausscheid statt. Acht Teams – die Sieger der bundesweiten Vorentscheide – treten gegeneinander an.

Urlaub im Wohnmobil erfreut sich immer größerer Beliebtheit. © Quelle: Christian Henning

Wer sich hier durchsetzt, gewinnt neben dem Titel auch eine 14-tägige Campingreise durch die USA. Zudem locken tolle Sachpreise.

OZ