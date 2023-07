Chaos nach Zugausfall zwischen Rostock und Berlin: Es kann doch nicht so schwer sein, Deutsche Bahn

verbesserte Infrastruktur

Am Campingplatz in Ückeritz gibt es vier neue Ladestationen für Elektroautos. Bereits in den ersten Tagen wurden die Anschlüsse rege genutzt. Viele Möglichkeiten zum Laden gab es in Usedoms Inselmitte bislang nicht, denn bisher konnten nur Campingplatzgäste im Camp direkt ihre E-Autos laden.