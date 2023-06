Ausverkauftes Haus

Komikerin Hazel Brugger ist am Sonnabend vor mehr als 800 Besuchern in der ausverkauften Moya-Kulturbühne aufgetreten.

Hazel Brugger war zu Gast in der Moya-Kulturbühne in Rostock. Anderthalb Stunden erntet sie Lacher mit heiteren Anekdoten, erzählt, warum sie kein Bier trinkt, was sie in Deutschland erst lernen musste und wie sich ihr Leben als Mutter geändert hat.

