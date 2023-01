Viele Mediziner sind besorgt: Denn in fortgeschrittenen Stadien der Erkrankung sinken die Überlebenschancen der Patienten deutlich. Weißer Hautkrebs muss regelmäßig gecheckt und entfernt werden.

Rostock/Greifswald. Die Chance der Krebsfrüherkennung wird auch in MV oft vertan. Und Corona hat die Vorsorge zusätzlich ausgebremst. Ergebnis: „Die Zahl der Operationen früher Darmkrebsstadien hat sich verringert“, sagt Dr. Gerhard Schillinger, Leiter des Stabes Medizin beim AOK-Bundesverband. Gleiches gilt für Hautkrebserkrankungen. „Viele deutsche Zentren registrierten, dass Menschen, die beispielsweise an weißem Hautkrebs erkrankten, sich in der Corona-Zeit seltener zur Kontrolle begaben“, sagt Prof. Dr. Michael Jünger, Direktor der Klinik und Poliklinik für Hautkrankheiten an der Unimedizin Greifswald. Dadurch wächst die Zahl jener Patienten, die fortgeschrittene Tumorstadien aufweisen.