Grafiken zu Corona in MV: Das ist die aktuelle Lage in den Städten und Landkreisen

Rostock. In Mecklenburg-Vorpommern gilt seit Anfang Oktober eine neue Corona-Verordnung. Grundlage ist die neue Fassung des Infektionsschutzgesetzes, das vom Bundestag beschlossen wurde. Sie gibt den Ländern zusätzlichen Spielraum, bei Bedarf Maßnahmen zu ergreifen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die wichtigsten Maßnahmen: Im öffentlichen Nahverkehr sowie in Krankenhäusern und Pflegeheimen und beim Arztbesuch ist das Tragen einer Maske verbindlich. Kliniken und Pföegeeinrichtungen dürfen nur mit einem aktuellen, negativen Test betreten werden.

Darüber hinausgehenden Einschränkungen können bei einer Verschärfung der Situation verhängt werden..

Interaktive Corona-Karten für MV (Lagus-Zahlen)

Wie ist das aktuelle Infektionsgeschehen in den einzelnen Regionen von MV? Das erfahren Sie hier als Übersicht in folgenden interaktiven Karten:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Steigen die Infektionszahlen wieder an, gilt ein Stufenplan: Zunächst könnte eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen und/oder in Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen für Beschäftigte sowie für SchülerInnen ab dem fünften Schuljahr angeordnet werden. Ebenso möglich wären verpflichtende Tests in bestimmten Gemeinschaftseinrichtungen, etwa Flüchtlingsunterkünften oder Haftanstalten sowie an Schulen und Kindertageseinrichtungen.

Aktuelle Zahlen zur Corona-Lage in MV Die wichtigsten Corona-Zahlen aus MV auf einen Blick (Stand: 30.09.2022) – 7-Tage-Inzidenz: 516,1 (+23,6)

516,1 (+23,6) – Hospitalisierungs-Inzidenz: 4,5 (+0,5)

4,5 (+0,5) – ITS-Auslastung: 4,8 % (+0,1)

4,8 % (+0,1) – Einmal geimpft: 75,6 % (Stand: 26.09.2022)

75,6 % (Stand: 26.09.2022) – Vollständig geimpft: 74,7 % (Stand: 26.09.2022)

74,7 % (Stand: 26.09.2022) – Geboostert: 59,8 % (Stand: 26.09.2022)

59,8 % (Stand: 26.09.2022) – Zweifach geboostert: 8,5 % (Stand: 26.09.2022)

8,5 % (Stand: 26.09.2022) – Neue Fälle: 1329

1329 – Auf einer Intensivstation: 28 (+/-0)

28 (+/-0) – An oder mit Corona verstorben: 2465 (+2)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eskaliert die Situation weiter und wird vom Landtag für das gesamte Land oder eine Region (Hotspot) anhand der Auslastung der Kliniken eine besonders kritische Pandemielage festgestellt, sind weitergehende Schutzmaßnahmen möglich. Dazu zählt eine Maskenpflicht auch bei Veranstaltungen im Freien (OP oder FFP2), wenn ein Mindestabstand von 1,5 Meter – der dann wieder grundsätzlich verbindlich wäre – nicht eingehalten werden kann. Hinzu kämem bei Bedarf verpflichtende Hygienekonzepte für Betriebe, öffentliche Einrichtungen oder Veranstaltungen im Freizeit-, Kultur- und Sportbereich sowie die Festlegung von Personenobergrenzen für Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen.

Was gilt aktuell in MV? Dieses Modell gilt derzeit in den einzelnen Bereichen von MV: – Cafés, Bars, Restaurants: keine Beschränkungen

keine Beschränkungen – Clubs und Discos: keine Beschränkungen

keine Beschränkungen – Friseure: keine Beschränkungen

keine Beschränkungen – Fitnessstudios: keine Beschränkungen

keine Beschränkungen – Kinos/Theater/Museen: keine Beschränkungen

keine Beschränkungen – Bibliotheken: keine Beschränkungen

keine Beschränkungen – Schwimmbäder: keine Beschränkungen

keine Beschränkungen – Sporthallen : keine Beschränkungen

: keine Beschränkungen – Großveranstaltungen/Konzerte/Messen: keine Beschränkungen

keine Beschränkungen – Bus und Bahn: Maskenpflicht

Maskenpflicht – Einzelhandel (bspw. Schuh-, Modegeschäfte): keine Beschränkungen

(bspw. Schuh-, Modegeschäfte): keine Beschränkungen – Alltäglicher Bedarf (bspw. Super-, Baumärkte, Apotheken, Tierbedarf): keine Beschränkungen

keine Beschränkungen – Beherbergung: keine Beschränkungen

keine Beschränkungen – Private Kontakte: keine Beschränkungen

keine Beschränkungen – Krankenhäuser, Pflegeheime: 3G und Maskenpflicht

3G und Maskenpflicht – Andere medizinische Einrichtungen: Maskenpflicht WAS BEDEUTET DAS? – 3G: geimpft, genesen oder getestet

geimpft, genesen oder getestet – 2G: geimpft, genesen

geimpft, genesen – 2G plus: geimpft, genesen plus zusätzlicher zertifizierter Test; für Geboosterte ist die Testpflicht entfallen

Von OZ