﻿Von Hygienebart bis Mülltrennverbot: Diese 6 kuriosen Corona-Regeln in MV bleiben unvergesslich

Am 12. Februar fällt die Isolationspflicht für Corona-Infizierte. Für viele Menschen bedeutet dies das Ende der Pandemie. Doch was waren die Regeln in MV, die den Bürgern hier im Gedächtnis bleiben werden? Die OSTSEE-ZEITUNG hat sechs zusammengestellt.

Rostock. Als letztes Bundesland hat Mecklenburg-Vorpommern die Isolationspflicht gestrichen: Sie ist mit der neuen Corona-Verordnung ab Sonntag, 12. Februar, Geschichte. Kurz zuvor fielen landesweit die Masken in Bus und Bahn. Kurz: Nach drei Jahren der Einschränkungen gehören die Schutzmaßnahmen weitestgehend der Vergangenheit an, nur in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen gelten noch Regeln.

Dass es gedauert hat, eine geeignete Strategie im Kampf gegen Covid-19 zu finden, zeigt ein Blick zurück. Zwischendurch arbeiteten die Verantwortlichen in der Politik etwa mit Flatterbändern auf Bänken oder Eisschleck-Verordnungen. Auch die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns verabschiedete einige Maßnahmen, die aus heutiger Perspektive nicht viel Sinn ergeben.

1. Maskenpflicht auf leeren Plätzen in MV

Die Maske blieb bis zuletzt vielen Menschen in MV erhalten – vor allem Pendlern. Denn erst am 2. Februar wurde die Maskenpflicht im Nahverkehr abgeschafft. Am Anfang der Pandemie waren die Regeln noch drastischer: Ob in der Rostocker Innenstadt oder vor dem Stralsunder Ozeaneum, es musste eine Maske getragen werden. Und das, obwohl viele dieser Orte während des Lockdowns praktisch menschenleer waren.

Laut Landesverordnung waren die Städte dazu verpflichtet, Orte mit Maskenpflicht zu benennen, hieß es dazu aus dem Rostocker Rathaus. „Mit Präventionsschutz hat auch das nichts zu tun“, kommentierte der Mikrobiologe und Infektionsepidemologe Andreas Podbielski. Selbst wenn die Orte voller gewesen wären, wäre das Risiko, sich mit Covid-19 anzustecken, auch ohne Maske gegen Null gegangen.

2. Landkreis Rostock verbot Mülltrennung in Quarantäne

In der Allgemeinverfügung des Landkreises Rostock hieß es noch im Frühjahr 2021: „Im Zeitraum der häuslichen Absonderung hat keine Mülltrennung zu erfolgen. Aus Hygienegründen muss der gesamte Abfall über die Restmülltonne entsorgt werden.“ Zudem sollten reißfeste Abfallsäcke verwendet werden, die zu verknoten seien.

„Dazu fällt mir nichts mehr ein“, sagte Podbielski. „Selbst wenn der Müll Infizierter später per Hand sortiert werden sollte, über solche Kontakte holt man sich kein Covid. Hier besteht absolut kein Ansteckungsrisiko.“ Diese Regel gab es nur im Landkreis Rostock. Die Hansestadt selbst sowie umliegende Landkreise führten eine ähnliche Regelung nicht ein.

3. Autokinos während Corona in MV verboten

In der Landesverordnung war 2021 neben Kinos auch explizit das Verbot von Autokinos festgehalten. Wäre aber das nicht etwas gewesen, das man der Bevölkerung noch hätte ermöglichen können? „Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen. Das könnte man definitiv so gestalten, dass das Infektionsrisiko gen Null geht“, so Podbielski. Warum es dennoch verboten war, dazu äußerte sich die Landesregierung damals nicht gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG.

4. MV schreibt Maskenpflicht im Auto vor – aber nicht zu Hause

Befand sich zu Hochzeiten der Pandemie eine Person eines weiteren Haushaltes im Auto, musste laut Landesverordnung eine medizinische Maske getragen werden. Holt jemand also beispielsweise seine Mutter vom Bahnhof ab, musste sie auf dem Heimweg Mund und Nase bedecken, zu Hause angekommen, konnte sie die Maske aber abnehmen.

„Das macht insofern Sinn, als dass man im Auto auf sehr engem Raum zusammensitzt, in der Wohnung hat man doch mehr Platz“, sagt Andreas Podbielski. So erklärte es auch die Regierung. Allerdings mache die Maskenpflicht im Auto laut dem Epidemiologen nur dann Sinn, wenn alle – auch der Fahrer – FFP2-Masken tragen. „Das Risiko einer Infektion ist aber auch dann nicht völlig ausgeschlossen.“

5. Rostock: Gang zum Briefkasten nicht mehr erlaubt

Standen Infizierte in Rostock unter Quarantäne, bekamen sie einen Brief vom Gesundheitsamt, in dem unter anderem stand, dass für die Zeit der Isolation der Gang zum Briefkasten untersagt ist. Das betraf natürlich vor allem Bewohner von Mietshäusern. Doch für die Ermahnung war es wohl zu spät, wenn Bürger den Brief bereits gelesen hatten. Die Stadt Rostock verteidigte ihr Vorgehen: „Die Information über die angeordnete Quarantäne wird bei Möglichkeit zunächst schnell telefonisch übermittelt“, hieß es damals aus dem Rathaus.

6. Währen Corona hygienekonformer Bart an der Uni Greifswald

Im Februar 2021 verschickte die Universitätsmedizin Greifswald E-Mails, in denen sie explizit zum Abschneiden oder Stutzen des Bartes aufforderte. Denn diese würden sich negativ auf den Schutz einer FFP2-Maske auswirken. An die Mail angehängt: eine praktische Infografik, welche Bartformen erlaubt seien.

Auf den ersten Blick ergab diese Aufforderung noch Sinn: Werdende Mediziner sollten auf den Schutz ihrer Patienten achten. Allerdings wurde kaum an Patienten gearbeitet und es bestand eine Testpflicht für die Labore. Die Unimedizin Greifswald erklärte, dass es sich hierbei nicht um eine Regel handelte – nur um eine Erinnerung.