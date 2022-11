﻿Corona-Regeln: Wirtschaft und Ärzte in MV fordern Ende der Isolationspflicht

Wer „nur“ infiziert ist, muss in Schleswig-Holstein nicht mehr zu Hause bleiben: Das Nachbarbundesland hebt die Isolationspflicht für Corona-Infizierte auf. MV hingegen bleibt in diesem Punkt hart. Was Ärzte, Corona-Experten und die Wirtschaft von diesem Kurs halten.

Rostock. Die Schweriner Landesregierung gerät wegen ihrer Corona-Politik in die Kritik. Denn während die ersten Bundesländer die Isolationspflicht für Infizierte aufgehoben haben, hält das Gesundheitsministerium in Schwerin weiter an den strengen Regeln fest.

Vor allem die Wirtschaft, aber auch Ärzte fordern nun, dass auch in MV die Isolationspflicht auf den Prüfstand muss: „Nicht jeder, der sich mit Corona infiziert, hat Symptome – und nicht jeder Job lässt sich aus dem Homeoffice erledigen“, sagt beispielsweise Klaus-Jürgen Strupp, Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Rostock.

Drese: Andere Länder preschen vor

Hintergrund: Das Robert Koch-Institut empfiehlt nach wie vor, dass sich Infizierte für fünf Tage in Isolation begeben sollen. Die meisten Bundesländer haben das sogar angeordnet. Bayern, Hessen, Baden-Württemberg und auch das Nachbarbundesland Schleswig-Holstein weichen davon nun ab: „Mit Symptomen bleibt man zu Hause. Mit einem positiven Test ohne Symptome trägt man überall in Innenräumen eine Maske, außer in den eigenen vier Wänden“, erklärte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die neuen Regeln. Die vier Bundesländer setzen auf „Eigenverantwortung statt Einschränkungen“. So will Schleswig-Holstein ab dem neuen Jahr auch die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen abschaffen.

MV jedoch wird diesen Weg vorerst nicht mitgehen: Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) sieht im Moment keinen Anlass, die Corona-Regeln im Land zu ändern. Sie kritisiert vielmehr das „Vorpreschen“ der anderen Bundesländer. „Wir halten es nach wie vor für wichtig, dass infizierte Personen möglichst wenig Kontakt zu nicht infizierten Personen haben. Eine Verschiebung von verpflichtender Isolation zu komplett eigenverantwortlicher Kontaktbeschränkung sollte nicht vor der erwarteten Winterwelle erfolgen“, sagte Drese der OZ. MV gehe es vor allem um den Schutz von Risiko-Gruppen. Und außerdem: Isolation bedeute nicht, dass Arbeitnehmer nicht arbeiten könnten – zum Beispiel im Homeoffice.

IHK-Präsident Klaus-Jürgen Strupp: „Nicht jeder Job kann im Homeoffice erledigt werden."

„Wer krank ist, bleibt eh zu Hause“

Dass die Landesregierung dem Beispiel Schleswig-Holsteins nicht folgen will – IHK-Präsident Strupp hat dafür kein Verständnis: „Bei der Landesregierung ist immer noch nicht angekommen, dass sich nicht jeder Job von zu Hause aus erledigen lässt.“ Strupp selbst ist Chef eines Autohauses: „Wir brauchen auch noch Menschen, die mit dem Schraubenschlüssel in der Werkstatt arbeiten.“ Die Isolationspflicht macht aus seiner Sicht keinen Sinn mehr: „Wer krank ist, bleibt zu Hause. Aber wer sich gut fühlt, sollte auch zur Arbeit gehen dürfen – mit Maske, meinetwegen.“

Auch Ärzte in MV halten die Isolationspflicht nicht mehr für zeitgemäß. „Ja, wir sollten über die Aufhebung nachdenken“, sagt beispielsweise der Greifswalder Kinderarzt Andreas Michel. „Die echte Grippe, die Influenza, ist genauso gefährlich wie das Coronavirus. Und mit einer Grippe muss sich auch niemand isolieren“, so Michel. Er würde stattdessen für Infizierte eine FFP-2-Maskenpflicht begrüßen: „Damit könnten sie einkaufen, arbeiten.“

Prof. Dr. Emil Reisinger, Infektionsmediziner an der Uni-Klinik Rostock und Corona-Experte der Landesregierung, hält es ebenfalls für angebracht, über das Ende der Isolationspflicht zu beraten – aber erst in einigen Wochen: „Anfang Dezember wissen wir, ob wir eine Winterwelle bekommen und wie hoch sie werden könnte.“ Die neuen Corona-Varianten zögen kaum noch schwere Verläufe nach sich: In Rostock würden aktuell lediglich drei Patienten auf der Intensivstation behandelt. „Die Lage ist beherrschbar.“ Und: Derzeit fielen mehr Klinik-Mitarbeiter mit „anderen Atemwegsinfekten“ aus als mit Corona.