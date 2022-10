Corona-Spätfolgen – Rostocker Long-Covid-Expertin: „Wir haben da junge Menschen mit Demenz-Symptomen“

Rostock. Long Covid – die Erkrankung, die sich im Anschluss an eine Corona-Infektion entwickeln kann, ist eines der derzeitigen Schreckensgespenster unserer Zeit. Circa 200 unterschiedliche Symptome, die in unterschiedlicher Kombination auftreten, die Intensität des Erkrankungsgrads reicht von milden Symptomen bis vollständiger Bettlägerigkeit. Alleine in MV sind schätzungsweise 25 000 Menschen von Long Covid betroffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Long-Covid-Expertin Frommhold hilft Erkrankten in Rostock

Dr. Jördis Frommhold ist die führende Expertin auf dem Gebiet Long Covid und wird ab Anfang kommenden Jahres Erkrankte in ihrem Institut in Rostock behandeln. Wir haben uns mit ihr zu einer Spezial-Ausgabe unseres Podcasts "OZ-Wecker" getroffen. Die Spezial-Folge unseres Podcasts können Sie ab 29. Oktober, 5 Uhr, hier, auf Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt, hören.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie spricht mit unserer stellvertretenden Chefredakteurin Carla Quick über die Schicksale, die ihr als Chefärztin der Median Klinik in Heiligendamm täglich begegnen und erklärt, warum sie es für unerlässlich hält, jetzt ein eigenes Long-Covid-Institut zu eröffnen.

Ist Long Covid heilbar?

Einige Fragen, die im OZ-Wecker spezial beantwortet werden: Wie kann ich mich am besten gegen Long Covid schützen? Wie kann Patienten, die an Long Covid leiden, derzeit geholfen werden? Ist Long Covid heilbar? Und was macht diese Erkrankung mit unserer Gesellschaft – was bedeutet sie für unseren Arbeitsmarkt?

Was während einer Corona-Erkrankung zu tun ist

Außerdem gibt sie Tipps, wie man sich verhalten sollte, wenn man an einer Corona-Erkrankung leidet, um die Chancen, Long Covid zu entwickeln, möglichst klein zu halten.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An erster Stelle, wenn man sich mit Corona angesteckt hat: geduldig mit sich sein und dem Körper die Chance geben, die Krankheit vollständig ausheilen zu lassen – auch wenn das in unserer schnellen Leistungsgesellschaft manchmal herausfordernd ist. Aber es gibt auch ganz praktische Tipps, die Dr. Frommhold im Podcast gibt – beispielsweise eine Atemübung, die Lungen und Bronchien stärkt, und die jeder in fünf Minuten überall durchführen kann.