﻿So gut wie das Original? Warum Coverband-Konzerte in MV gut besucht sind

Coverbands, Doubles und Tribute-Shows: Immer wieder treten in MV Künstler auf, die Songs von großen Stars spielen und Konzerte zu Ehren ihrer großen Vorbilder geben. Warum Fans zu Coverband-Konzerten gehen, was Veranstalter sagen und was die Doubles dürfen.

Rostock. Songs wie „My Secret Garden“, „World in My Eyes“ oder „Walking in My Shoes“ werden am 17. Februar wieder im Rostocker Mau Club zu hören sein. Doch nicht die bekannte Pop-Gruppe „Depeche Mode“ wird dann auftreten – sondern „Forced to Mode“, eine der wohl bekanntesten Coverbands. Und das nicht zum ersten Mal. „Wir präsentieren mit ,Forced To Mode’ eine handwerklich quasi perfekte Depeche-Mode-Coverband“, betont Thomas Fanter, der im Mau Club für das Booking zuständig ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Depeche-Mode-Publikum gelte im Allgemeinen als sehr anspruchsvoll. „Wenn selbst dieses Publikum den Sänger beziehungsweise die ganze Coverband als ,originalgetreu’ bezeichnet, ist das sowas wie ein Ritterschlag für die Band.“

Diese Coverband-Konzerte und Tribute-Shows sind geplant

Immer wieder gibt es in Mecklenburg-Vorpommern Auftritte von Coverbands, Doubles oder Tribute-Shows. So ist in der vergangenen Woche mit „Feuerengel“ eine Rammstein-Tribute-Band in der Sport- und Kongresshalle Schwerin sowie im Rostocker Moya aufgetreten. Neben Rammstein-Hits wie „Sonne“, „Mein Herz brennt“ und „Waidmannsheil“ wurde den Zuschauern auch eine Feuershow fast wie beim Original geboten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

In der Rostocker Stadthalle gibt es am 31. Dezember die Show „Tribute to Abba in concert“ zu Ehren der schwedischen Gruppe. Am 11. Januar wird mit „The Wall – Live in Konzert“ eine Hommage an die britische Rockband „Pink Floyd“ gespielt. Am 5. Mai dreht sich in der Stadthalle alles um Whitney Housten. Nya King ist die Protagonistin der Show „One Moment in Time“ und gilt nach Angaben des Veranstalters als eine der besten Whitney-Interpretinnen überhaupt. „Whitney Houstons Stimme, ihre unglaubliche Energie und Ausstrahlung haben mich schon seit meiner frühen Kindheit fasziniert“, sagt sie.

Nur Bands, die nicht nach MV kommen

Im Mau Club treten allgemein eher selten Coverbands auf – der Club möchte junge Bands zu einem eigenen Programm ermutigen. „Wenn wir doch mal eine Coverband präsentieren, gilt: Die Originalband darf nicht mehr existieren oder muss so groß sein, dass sie sowieso nie bei uns spielen würden“, so Booker Thomas Fanter. Es gebe Bands, die könne man nicht „mal eben so“ erleben. „Da kann es doch ein tolles Erlebnis sein, sich entsprechend eine gute Coverband anzugucken.“

Das wissen auch die Fans zu schätzen. Christian Ollbricht etwa genießt zudem die familiäre Atmosphäre. „Man hat bei Coverbands nicht dieses Gedrängel“, sagt der 49-Jährige. „Es ist alles im kleineren Rahmen gehalten. Sonst steht man in den Menschenmassen und sieht nichts mehr.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Coverbands in MV: Das sagen die Fans

Hinzu kommt zudem ein Preisvorteil. „Ich bin nicht bereit, mehrere hundert Euro zu bezahlen“, sagt unter anderem auch Dirk Bohnsack. „Die Rolling Stones oder so scheiden dann schon mal aus.“ Sebastian Ketis ergänzt: „Man kommt bei Coverbands auch leichter an die Karten.“ Außerdem, so der 25-Jährige, würden viele Coverbands auch einen eigenen Twist reinbringen. „Die machen dann auch nicht genau die gleiche Show wie die großen Bands.“

Helene-Fischer-Double: „Ich bleibe trotzdem ich“

Victoria Kern ist es wichtig, bei ihren Auftritten trotzdem noch sie selbst zu bleiben. Seit zehn Jahren tritt die Rostockerin erfolgreich als Helene-Fischer-Double auf. „Ich hatte trotzdem nie das Gefühl, keine eigenständige Künstlerin zu sein“, sagt die 33-Jährige. „Im Gegenteil: Ich bin über die Jahre immer mehr ich geworden – lockerer und freier.“

Das Original, Helene Fischer, sei ihr großes Vorbild. „Ich bewundere sie total und finde es toll, dass sie über die Jahre hinweg immer moderner geworden ist – so kann ich da auch 100 Prozent dahinterstehen.“ Um auf der Bühne nicht nur stimmlich und textlich, sondern auch äußerlich an ihr Idol heranzukommen, hat Kern über die Jahre hinweg jede Typveränderung mitgemacht – vor allem, was die Frisur angeht. „Verschiedene Farben, mal kurz, mal lang – da war alles dabei“, sagt die gebürtige Schwerinerin.

Erfolg des Doubles hängt vom Original ab

Solange sie die Songs nur nachsinge und keine eigene Version veröffentliche, sei alles erlaubt, weiß das Double. Das sei auch mit dem Management abgesprochen – wichtig sei, dass auch aus Veranstaltungsankündigungen hervorgehe, dass es sich nicht um ein Konzert des Originals handle, sondern um ein Double.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie oft ein Double gebucht wird, hänge auch vom aktuellen Erfolg des Originals ab. „Das hat man früher immer ganz stark gemerkt, wenn Helene ihre Weihnachtsshow hatte“, sagt Kern. „Sobald sie zum Jahresende präsenter im TV war, klingelten im Januar wieder die Telefone.“ Die Situation in der Kulturbranche sei noch immer angespannt. In diesem Jahr hatte Kern 80 Auftritte als Helene Fischer. „Normalerweise sind es immer so 100 bis 150“, erklärt sie. „Wir hoffen alle, dass es 2023 wieder aufwärts geht.“

Von Katharina Ahlers und Anh Tran