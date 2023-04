Gründer feiern Coworking Festival MV: Das können Interessierte erleben

Rostock. Coworking-Spaces, also Orte, an denen Menschen ohne feste Büros gemeinsam arbeiten können, werden in Mecklenburg-Vorpommern immer beliebter. Vom 26. bis zum 28. April können sich Büros in ganz MV sowie Selbstständige und Unternehmer, die an dem Modell interessiert sind, beim Coworking Festival vernetzen.

An 26 Standorten im Nordosten stellen Gründerinnen und Gründer von Coworking-Büros diese vor. Teils geschieht das in Workshops und Events, wie in Lietzow auf Rügen, Gallin und Lübz (beide Ludwigslust-Parchim). Dort können Coworking-Interessierte sich Vorträge unter anderem zu neuen Arbeitsweisen, Work-Life-Balance und Zeitmanagement anhören.

„Basislager“ in Rostock stellt Erfolgsgeschichten vor

Ein solcher Termin findet unter anderem im Basislager in Rostock statt. Hier startet am Freitag, 28. April, um 10 Uhr ein „gemütliches Zusammensein“, so die Verantwortlichen des Basislagers. „Durch zwei kurze Pitches kann man dabei das Coworking von außen und von innen kennenlernen.“

So sollen Menschen, die regelmäßig im Basislager arbeiten, bei Kaffee und Snacks vorstellen, wie Coworking abläuft und wie das Büro der Zukunft funktioniert. Andy Albert von der Firma Rostock Business stellt vor, wie sie Gründerinnen und Gründer unterstützen. Julia Röttger, operative Leitung im Basislager, erzählt von Erfolgsgeschichten und Durchstartern aus dem Büro.

Eine Anmeldung oder Einlassgebühr ist nicht notwendig: „Es soll ganz offen für alle sein. Wir wollten alle Zwischenhürden nehmen“, sagt das Basislager dazu.

Tag der offenen Tür in Wismar, Stralsund und Schwerin

In Wismar, Stralsund oder Schwerin bieten die Spaces während des gesamten Festivals Tage an, an denen Interessierte in das gemeinsame Arbeiten reinschnuppern können.

Coworking-Spaces sind mittlerweile nicht nur in den Großstädten gang und gäbe, sondern es gibt sie in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Unter den 26 Standorten, die am Festival teilnehmen, sind so nicht nur die Städte wie Rostock und Schwerin dabei, sondern auch kleinere Orte, wie Sietow (Mecklenburgische Seenplatte) und Damerow (Vorpommern-Greifswald), vertreten.

Der offizielle Auftakt des Festivals findet am 26. April ab 11 Uhr im neuen Coworking-Space in Wrodow (Mecklenburgische Seenplatte) statt. Hier dreht sich alles um das Thema „Coworking als Innovationstreiber für MV“. Alle Termine und Events sowie weitere Infos zu dem Festival sind unter coworking-festival-mv.de zu finden.