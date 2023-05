Feuerwehr rettet Crivitzer Grundschülern die Klassenfahrt nach Rostock

Kostenfrei bis 20:04 Uhr lesen

Zinnowitz

Die Rettungsschwimmer starten in die neue Saison. Seit Montag sorgen sie für die Sicherheit der Badegäste am Strand von Zinnowitz. Um verunfallte und verletzte Badegäste vor den Blicken Fremder zu schützen, investierte das DRK in eine Sichtschutzwand. Diese ist in 45 Sekunden aufgebaut.