﻿Darum hat schon wieder ein US-Zerstörer Rostock angelaufen

US-Kriegsschiffe geben sich derzeit in Rostock die Klinke in die Hand: Nachdem im Januar die „USS Roosevelt“ die Hansestadt angelaufen hat, ist jetzt die „USS Porter“ eingelaufen. Was steckt hinter diesen Besuchen?

Rostock-Überseehafen. Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr hat ein US-Kriegsschiff in Rostock festgemacht. Am Donnerstagmorgen passierte der Zerstörer „USS Porter“ bei dichtem Nebel zunächst die Molenköpfe in Warnemünde und legte dann im Überseehafen an.

Der 1999 in Dienst gestellte Lenkraketenzerstörer der Arleigh-Burke-Klasse ist 154 Meter lang und hat eine Besatzung von rund 300 Männern und Frauen. Der US-Generalkonsul für Norddeutschland, Jason Chue, lädt am Freitag ausgewählte Gäste zu einem Empfang auf dem Schiff.

Ukrainekrieg: verstärkte Präsenz auf der Ostsee

Anfang des Jahres hatte bereits der Zerstörer „USS Roosevelt“ Rostock angesteuert. Die USA verstärken angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und der damit verschärften Sicherheitslage in Europa ihre Präsenz in der Ostsee. Die Besuche in Häfen von NATO-Partnern sollen auch der Pflege der Beziehungen dienen. Die „USS Porter“ ist eigentlich in Spanien stationiert.

Die Schiffe der Arleigh-Burke-Klasse verfügen über 90 Startsysteme für Lenkflugkörper aller Art. Sie können damit selbst Ziele an Land, auf See oder in der Luft angreifen, aber auch einen Raketenschirm aufbauen, der feindliche Angriffe abwehren soll. Mit 68 Schiffen dieses Typs ist es sie meistgebaute Schiffsklasse der US Marine seit dem Zweiten Weltkrieg.