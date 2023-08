﻿Das große Möwen-FAQ: Können die Tiere auch kleine Hunde stehlen?

Rostock. Möwen sind aus dem Bild der meisten Küstenorte und -Städte nicht wegzudenken. Gerne bedienen sich die Seevögel bei vorbeilaufenden Passanten. Die OSTSEE-ZEITUNG hat die wichtigsten Fragen zu den geflügelten Fischbrötchendieben zusammengestellt und beantwortet.

Wo überall gibt es Möwen?

Möwen sind auf jedem Kontinent verbreitet, sogar in Teilen der Antarktis und Arktis. Am liebsten haben sie es jedoch in gemäßigten Klimazonen – wie in Mecklenburg-Vorpommern. Die häufigsten Möwenarten an der Ostsee sind die Silber-, Lach-, Sturm- und die Mantelmöwe. Anzahlmäßig überwiegt hier die Silbermöwe. Laut Naturschutzbund (Nabu) ist sie „die häufigste Großmöwe der Ostseeküste“.

Was essen Möwen? Und was vertragen sie nicht?

„Möwen mögen Eis, Fischbrötchen und Pommes“, sagt Dr. Dorit Liebers-Helbig vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. „Sie sind da wie wir Menschen. Werden sie gefüttert, lernen sie, wie man an eine bequeme Mahlzeit kommt.“ Sonst müssten die Tiere hinausfliegen auf die Ostsee, Fische jagen, tauchen oder Krabben im Spülsaum suchen.

Amelie Hirsch aus Rostock erzählt, dass ihrer Oma ein Stück Pizza von einer Möwe weggeschnappt wurde – mitten in der Rostocker Innenstadt. © Quelle: Velislava Kuzmenko

„Was Menschen essen, kann für Möwen sogar schlecht sein“, betont die Biologin. Weißbrot beispielsweise quillt im Magen der Vögel auf, kann von ihnen aber nicht richtig verdaut werden. So ziehen die Tiere daraus kaum wichtige Nährstoffe, fühlen sich aber dennoch satt.

Wie kann man sich vor einem Möwen-Angriff schützen?

„Möwen fliegen immer von hinten und oben an“, sagt Dr. Doris Liebers-Helbig. Gegessen werden sollte demnach unter Überdachungen oder „mit dem Rücken zur Wand“. Hier könnten auch Gastronomen durch das Aufstellen von Schirmen helfen. „Darunter ist man sicher“, sagt Liebers-Helbig.

Warnemünde: Eine junge Möwe lauert auf einem Schirm auf schnelle Beute. Passanten essen darunter – eine gute Idee. © Quelle: Martin Börner

Und auch Pizza-Verkäuferin Ilona Karp weiß, wie man den Angriffen vorbeugen kann: „Ich rate meinen Kunden immer, die Pizza-Schnitten eingepackt mitzunehmen“, so Karp. „Wer das nicht macht, wird meist noch direkt vor meinem Stand beklaut“, berichtet die Verkäuferin.

Wie gefährlich sind Möwen?

„Möwen sind Opportunisten“, sagt Rebecca Kain vom Nabu Rostock. „Möwen sind nicht aggressiv. Sie wollen den Menschen nicht gezielt angreifen. Von Möwen geht grundsätzlich keine Gefahr aus“, erklärt sie. Vielmehr ginge es den Vögeln darum, sich auf dem schnellsten und einfachsten Wege Nahrung zu besorgen.

„Eine Möwe hat mir in Warnemünde schon mal ein Fischbrötchen geklaut“ berichtet Amon Eisen aus Rostock. © Quelle: Velislava Kuzmenko

In den meisten Fällen sei der Mensch die Quelle. Hier kann aber auch einiges schiefgehen, wie Lea Hilgert aus Rostock weiß. „Mein Bruder hat einen Crêpe gegessen und die Möwe hat beim Versuch, den Crêpe zu klauen, eine Narbe auf seiner Wange hinterlassen“, berichtet die Verwaltungsfachangestellte.

Können Möwen auch kleine Hunde „mitnehmen“?

„Einer Kundin meiner Mutter wurde der Chihuahua in Warnemünde von einer Möwe geklaut und auf das offene Wasser getragen“, berichtet Matthias Bremer aus Rostock. Von diesem Vorfall hat auch Rebecca Kain vom Nabu gehört: „Ja, in äußerst selten Fällen kann ich mir das vorstellen. Bisher haben wir aber auch nur von diesem einen Fall gehört“, so Kain.

Die großen Mantelmöwen jagen in freier Wildbahn auch kleinere Säuger. „Chihuahuas passen dort ins Muster“, ordnet die Expertin ein. „Es gibt auch Gerüchte, dass Möwen Babys klauen können, aber das ist natürlich kompletter Quatsch“, stellt sie klar.

Können Möwen Krankheiten übertragen?

„Mir wäre kein einziger Fall bekannt, in dem heimische Möwen Krankheiten auf den Menschen übertragen hätten“, sagt Dr. Klaus-Dieter Feige. Zwar habe es den Verdacht gegeben, dass sich die Vogelgrippe auch auf den Menschen überträgt. Die Wahrscheinlichkeit dafür geht laut dem langjährigen Ornithologen und Vorsitzenden der ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommerns aber gen null.

Wo nisten Möwen?

Wie nah die Tiere bereits an den Menschen in MV leben, zeigt eine bemerkenswerte Entwicklung. „Es gibt immer mehr Dachbruten in den Städten“, sagt Liebers-Helbig. Auch direkt am Deutschen Meeresmuseum in Stralsund gibt es Siedlungsversuche.

Die Rostockerin Lea Hilgert berichtet, dass ihr Bruder bei einem Möwen-Angriff eine Narbe davontrug, nachdem sie ihm das Essen gestohlen hatte. © Quelle: Velislava Kuzmenko

Als Allesfresser seien die Tiere stark auf den Menschen fixiert. Normalerweise bauten die Möwen als Bodenbrüter ihre Nester jedoch zwischen Dünen – oder in Felsnischen. Dort gebe es jedoch oft störende Einflüsse durch Mensch oder Raubtiere, wie Füchse. Die Dächer Rostocks seien daher ein besonders attraktiver Nistplatz. „Hier kommen Füchse nicht hoch und in der Innenstadt gibt es ausreichend Nahrung.“

Wann ist das Vogelfüttern okay?

Bekommt man die Möwen-Plage nicht unter Kontrolle, drohen immer weitere Kosten. Laut Liebers-Helbig haben die Vögel in städtischen Gebieten schon gelbe Säcke und Mülleimer als Nahrungsquelle erschlossen. „Am Alten Strom wurden Mülleimer umgebaut, damit die Vögel nicht mehr an die Abfälle kommen“, sagt sie.

Matthias Bremer aus Rostock wurde Zeuge, wie sich eine Möwe auf der Warnemünder Promenade von hinten näherte und seiner Bekannten das Essen stibitzte. © Quelle: Velislava Kuzmenko

Trotzdem hält sie ein generelles Fütterungsverbot von Vögeln nicht für sinnvoll. „Ein Fütterungsverbot für Möwen und auch Krähenvögel ist gut“, sagt sie. Das Füttern von Wintervögeln und kleinen Spatzen sollte jedoch erlaubt sein. Wenn kleine Kinder Enten fütterten, schaffe das eine Verbundenheit zu den Tieren.

