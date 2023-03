Aus Mangel an anderen Lösungen haben viele Kommunen und Landkreise in MV die Unterbringung von Geflüchteten in Wohncontainern ins Auge gefasst. Doch gegen diese Notlösung regt sich vielerorts Protest. Was sind die Alternativen? OZ-Leser diskutieren.

So soll die Containerunterkunft für Asylsuchende im Gewerbegebiet in Upahl aussehen.

Debatte über Containerdörfer für Geflüchtete in MV: „Wo soll man sie denn sonst unterbringen?“

Rostock. Überall im Land haben Gemeinden und Städte Probleme bei der Suche nach geeigneten Unterkünften für Geflüchtete. Viele fassen deshalb Wohncontainer als Alternative ins Auge. Dagegen – und gegen die Unterbringung von Geflüchteten generell in ihrer Nähe – protestieren jede Woche Hunderte Menschen in MV.

Dass an einigen Orten aus Mangel an anderen Lösungen trotzdem Containerdörfer entstehen werden, gilt jedoch als sicher. Für viele Leserinnen und Leser ist die Art der Behausung menschenunwürdig.

„Ich habe mir ein solches Dorf anschauen können. Fürchterlich“

Eine Leserin, die sich den Namen Frollein Sieg zugelegt hat, notiert: „Ich habe mir ein solches Dorf anschauen können. Fürchterlich. Flutlicht draußen, drinnen je ein Stuhl, ein Tisch und jeweils ein Spind mit Doppelstockbett. Es muss fürchterlich sein, vor allem die Enge.“ Sie plädiert dafür, „Schutzsuchende in leer stehenden Gebäuden“ unterzubringen, „mit humanen Sanitäranlagen. Und ich rede nicht von Sporthallen für Schulen.“

Kevin Henning findet die Dörfer auch „sehr ungeeignet“. Insbesondere, weil sie so weit weg seien von größeren Städten.

Und Brittas Welt sagt: „Integration sieht anders aus.“ Torsten Schmidt gibt zu bedenken: „Und der Eigentümer erhält einen Haufen Geld dafür.“

„Container sind besser als eine Turnhalle“

Moni Schuhmacher sieht es so: „Diese Container sind vielleicht besser als eine Turnhalle, in denen es nur Vorhänge als Privatsphäre und Massenabfertigung gibt. Abgesehen davon, dass die Turnhallen einen anderen Zweck erfüllen sollten, hoffe ich auch, dass sich die Flüchtlinge in den Container wenigstens ein bisschen sicher fühlen.“

Martha Unterstab betont: „Helfen ist wichtig und richtig, aber man kann nicht Massen an Menschen in ein Dorf oder auf eine Wiese in der Stadt setzen (Greifswald). Es muss schon immer gut passen, sonst sind Konflikte vorprogrammiert.“

Marvin Deitert regt nun an, „den Leuten im eigenen Land zu helfen“, das würde er gut finden, sagt er. Dass so viele Menschen nach Deutschland kämen, gelockt würden, wie er notiert, lehnt Deitert ab, fragt. „Wie soll das nach 20 Jahren hier aussehen? Wir können nicht die ganze Welt aufnehmen oder unser letztes Hemd für andere geben, wenn wir selbst zig Probleme haben und unser System nicht ganz rundläuft.“

„Helfen vor Ort, da wo sie herkommen“

Diesen Punkt macht auch Birgit Mehnert: „Helfen vor Ort, da, wo sie herkommen“, sollte es lauten. Mehnert ist überzeugt: „Die meisten Menschen flüchten aus wirtschaftlicher Not. Dafür muss man vor Ort Hilfe zur Eigenhilfe leisten.“

Und Karin Keller stellt sich Fragen: „Wo soll man die Menschen bei der Wohnungsnot denn sonst unterbringen?“ Keller fordert ein Umdenken in der Migrationspolitik. „Sonst eskaliert es hier bald. Immer mehr Leute gehen auf die Barrikaden, siehe vor Kurzem in Greifswald“. Der Wert von Häusern in der Nähe solcher Unterkünfte sinke, zudem sei die Zahl nicht mehr zu bewältigen, „weder von den Arbeitenden, die das alles finanzieren müssen, noch von Behörden, Ärzten, Schulen, Kindergärten etc.!“