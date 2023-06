﻿Leserdebatte zum Badetoten in Rostock-Warnemünde: „Vermutlich wäre es vermeidbar gewesen“

Warnemünde. Ob im Meer, in Seen oder Flüssen: Baden gehört im Sommer für viele dazu. Doch auch wer nicht weit hinausschwimmt, kann sich schon leicht in Gefahr bringen. Angesichts des Tods eines seit Dienstag vermissten 30-Jährigen, der am Mittwochvormittag in der Ostsee gefunden wurde, sowie mehrerer tödlicher Badeunfälle in den vergangenen Tagen und wegen des anhaltenden Sommerwetters warnen Rettungsschwimmer vor den Risiken beim Baden. Die Zahl der Badetoten in Deutschland ist laut DLRG 2022 erstmals wieder gestiegen – im Vergleich zum Vorjahr gab es 56 Tote mehr. Sorgen macht die Zunahme an Nichtschwimmern, darauf verweisen auch viele Leserinnen und Leser.

„Rettungsschwimmer mussten Leute aus dem Wasser holen“

NaVe Be sagt, ihr tue es wirklich leid für die Angehörigen, aber auch, dass es vermutlich vermeidbar gewesen wäre. „Ich war zuletzt mit meiner Tochter in Warnemünde am Strand, und es war wirklich sehr stürmisch. Die Rettungsschwimmer mussten immer wieder Leute aus dem Wasser holen und sind den ganzen Tag den Strand entlang Kontrollen gefahren. Eigentlich sagt einem schon der gesunde Menschenverstand, dass man bei einem solchen Wetter nicht baden sollte, aber es werden auch einfach alle Hinweise ignoriert.“ Allerdings, so räumt die Leserin ein, seinen die Hinweise auch recht rar. Ihr Appell: „Es wäre schön, wenn man die Türme alle mit den entsprechenden Fahnen ausstatten würde. Zudem sollte sich jeder im Klaren darüber sein, dass man zum einen immer auch eine Vorbildfunktion gegenüber anderen hat und aufgrund eines solchen Verhaltens immer andere auch in Lebensgefahr bringt, insbesondere die Rettungskräfte.“

Fabienne Bethke mahnt: „Wenn die Leute nicht so leichtsinnig wären, könnte man den Angehörigen das Leid ersparen.“ Aber solange die Menschen so unvorsichtig seien und im Meer, in fließenden Gewässern zum Schwimmen gehen oder in Seen, die sie nicht kennen würden, werde sich daran auch nichts ändern. Das werde jedes Jahr so sein, ist Bethke überzeugt. „Ich muss aber auch sagen, dass ich die Städte da unter anderem in der Pflicht sehe, mal wieder mehr Schwimmbäder zu bauen, damit die Leute nicht genötigt sind, in anderen Gewässern Abkühlung zu finden.“

„Es gibt Regeln, die man kennen sollte, um gefahrlos zu baden“

Ein Hinweis, der auf einen Negativtrend in diesem Zusammenhang zeigt. Denn: Die öffentlichen Hallenbäder und Freibäder in Deutschland stehen nach Einschätzung des Verbandes Bäderallianz vor großen Problemen. Einige Hundert bis zu Tausend der 6500 öffentlichen Bäder seien wegen Personalmangel oder zu hohen Kosten teilweise geschlossen oder könnten nicht die vollen Öffnungszeiten anbieten, sagt Christian Kuhn, Sprecher der Bäderallianz.

Zugleich seien Bäder wichtiger denn je, weil immer mehr Kinder schlecht oder gar nicht schwimmen könnten, viele Sportarten auf die Schwimmfähigkeit als Grundlage angewiesen seien und die heißen Sommer mehr würden. „Schulsport und Schwimmunterricht muss der Politik auch etwas wert sein“, sagt Kuhn. „Bäder sind notwendig.“

Susi Schild wirft ein: „Ich frage mich wirklich, woran die Regierung alles schuld ist. Als Nächstes kommt, wenn die Kinder mit der Bolosoße oder mit dem Eis kleckern, ist auch die Regierung daran schuld.“ Ähnlich hält es auch Roland Frank: „Für Kinder sind im Allgemeinen die Eltern zuständig, um sie auf die Gefahrenen aufmerksam zu machen. Es gibt gewisse Regeln, die man kennen sollte, um gefahrlos zu baden. Wenn man die nicht beachtet (auch Erwachsene sind da nicht ausgeschlossen), muss man mit den Konsequenzen (Ertrinken) rechnen.“

OZ