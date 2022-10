﻿Tourismus-Chef in Rostock vor Gericht: Ärger um 2000 Euro und eine Tasche von Louis Vuitton

Einem Berliner Zahnarzt sollen im Grand Hotel Heiligendamm 2000 Euro gestohlen worden sein. Vor dem Amtsgericht Rostock angeklagt ist niemand Geringeres als Dehoga-Präsident Lars Schwarz sowie ein zweiter Mann. Unter anderem geht es um ein Überwachungsvideo, auf dem beide zu sehen sind.

Rostock. Ein Luxus-Hotel an der Ostsee, ein Portemonnaie von Louis Vuitton mit angeblich 2000 Euro darin und ein Tourismus-Chef auf der Anklagebank: Am Amtsgericht Rostock wird am Freitag ein Fall verhandelt, der es in sich hat. Der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands in MV, Lars Schwarz, sowie ein weiterer Mann werden beschuldigt, eine Geldbörse gefunden und daraus zehn 200-Euro-Scheine entwendet zu haben.

Der Vorwurf gegen Lars Schwarz