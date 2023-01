Welcher Tag bei Brautpaaren in MV 2023 besonders beliebt ist

Wer sich das Ja-Wort geben will, tut dies gern an einem einprägsamen Ort und Tag. Im Jahr 2023 sticht da vor allem ein Tag im Monat hervor. Noch gibt es auch freie Termine.

Rostock/Schwerin. Zur Pandemie-Zeiten sind Hochzeiten und Trauungen oft verschoben worden. Dabei wird der für viele „wichtigste Tag im Leben“ oft von langer Hand geplant. Vor allem die Standesamtstermine sollten früh gebucht werden. Hochbegehrt sind Tage mit bestimmten Zahlenkombinationen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Rostock ist die Nachfrage nach Eheschließungsterminen schon seit Jahren konstant hoch. Für 2023 seien 1074 Termine für Eheschließungen vorgesehen. Diese würden aber erfahrungsgemäß nicht alle gebucht. 2022 waren es 1050 Anmeldungen, 900 Paare gaben sich dann letztlich da Ja-Wort. 2019 waren es 1003 Eheschließungen.

In Stralsund kann noch am 23.02.2023 geheiratet werden

Alle Termine eines Jahres werden am 1. September des Vorjahres über das Internet veröffentlicht. Die freien Termine sind über das Portal einsehbar. Aufgrund der Personalsituation könnten nicht noch mehr Termine angeboten werden, so Stadtsprecher Ulrich Kunze. Die angebotenen Termine seien besonders in den Außenstellen bereits fast komplett ausgebucht. „Im Herbst gibt es dort noch vereinzelt freie Termine.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Stralsund sind traditionell die Freitage und Samstage im Sommerhalbjahr beliebt. Es lohne sich mindestens ein Jahr vorher zu wissen: „An diesem Tag will ich heiraten“, riet Stadtsprecher Peter Koslik. Auch Stralsund erleichtert den angehenden Eheleuten die Terminsuche mit einer eigenen Website, wo sie den Wunschtermin eintragen können. Ausgebucht ist allerdings schon der 23.03.2023 mit sieben Trauungen. Gute Nachricht für Spontane: Für den 23.02.2023 liegt noch keine Reservierungsanfrage vor.

Flexible Brautpaare haben in Schwerin noch die Wahl

In der Landeshauptstadt Schwerin liegt die Anzahl der Terminanfragen ungefähr wieder auf dem Vor-Pandemie-Niveau. Im Standesamt Schwerin seien in jedem Monat noch Termine frei, solange die Paare bei der Örtlichkeit und bei der Terminfindung flexibel seien, so Pressesprecherin Michaela Christen. „Insgesamt bieten wir neun Trauorte an.“ Die Anzahl der Standesbeamten und -beamtinnen sei ausreichend. In der Landeshauptstadt ist der 23.9.2023 besonders begehrt.