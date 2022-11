﻿Deutschland verliert WM-Auftakt gegen Japan: So reagieren die Fans beim Public Viewing in Rostock

Vielerorts bleiben zur Fußball-Weltmeisterschaft die Leinwände schwarz: Im „Theater des Friedens“ in Rostock werden die Spiele allerdings öffentlich gezeigt. Die OZ war dabei und hat die Fans gefragt, wie sie zu den Übertragungen und dem Turnier in Katar stehen.

Rostock. Ein Raunen geht durch das „Theater des Friedens“: In der 17. Spielminute köpft Antonio Rüdiger den Ball nur knapp am rechten Torpfosten vorbei. Gebannt schauen die knapp 100 Fans der deutschen Fußballnationalmannschaft auf die große Leinwand, die das Theater aufgebaut hat. „Schade“, sagt ein Fan.

Während sich viele Lokale in Rostock und ganz MV dagegen entschieden haben, die Spiele der umstrittenen Fußball-WM zu zeigen, können im „Theater des Friedens“ die deutschen Begegnungen verfolgt werden. Die Tische wurden schwarz-rot-gold dekoriert, am Treppengeländer sind Fahnen und Luftballons befestigt. Mitarbeiter des Theaters tragen Blumenketten in Deutschland-Farben. Sie schenken Bier aus und verkaufen Brezel.

„Von der FIFA distanzieren“

Auch viele Fans haben sich in Schale geworfen. Jessica Hagge und Sebastian Brütt tragen Deutschlandtrikots, haben eine Fahne mitgebracht. „Wir interessieren uns für Fußball und wollen daher auch die Spiele sehen“, sagt der 31-jährige Urlauber aus Schleswig-Holstein. „Die Mannschaft kann nichts für die Situation.“

Dennoch betont Brütt: Man müsse sich klar von dem Vorgehen der FIFA, dem Verbot der „One Love“-Binde sowie die Vergabe der WM an Katar distanzieren. „Ich hoffe, dass auch der DFB noch klar Position beziehen wird.“

„Das ist Tradition“

Amadea Heinemann verfolgt die großen Fußballturniere, seit sie klein ist. „Das ist Tradition. Ich mag das Klima, das gemeinsame Feiern“, sagt die 18-Jährige, die auf einen 2-zu-1-Erfolg für Deutschland tippt.Dass angesichts der Menschenrechtsverletzungen viele Rostocker in diesem Jahr die Spiele nicht verfolgen wollen und auch viele Lokale sich gegen eine Übertragung entschieden haben, kann sie aber nachvollziehen.

Da war die Welt noch in Ordnung: Justin Häse (17), Vincent Dietrich (18), Jason Paul (17), Mika Voß (16), Leon Bergmann (17/v.l.) freuten sich über das 1:0 der deutschen Mannschaft. © Quelle: Frank Söllner

Zufrieden mit Resonanz

Das „Theater des Friedens“ hingegen zeigt die ersten beiden Deutschlandspiele. Zum dritten Gruppenspiel findet eine andere Veranstaltung statt. „Wenn Deutschland weiterkommt, müssen wir gucken, inwiefern das in den Veranstaltungsplan passt“, sagt Christin Freimann vom Theater. Sie blickt sich um. „Ich habe aufgrund der frühen Anstoßzeit heute mit weniger Resonanz gerechnet.“

Etwa einhundert Zuschauer kamen zum einzigen Public Viewing in das Rostocker Theater des Friedens – dabei auch Dirk Rohmann. © Quelle: Frank Söllner

Schwer für Arbeitnehmer

Die diesjährige Weltmeisterschaft ist in vielerlei Hinsicht anders als die Turniere in der Vergangenheit - erstmals findet sie im Winter statt, Anstoß ist teilweise zur Mittagszeit - an diesem Mittwoch um 14 Uhr. „Als Selbstständiger kann man sich das besser einteilen, als Arbeitnehmer ist das schwieriger“, sagt Dirk Rohmann. „Ich finde es toll, dass das Theater des Friedens es geschafft hat, ein Public Viewing stattfinden zu lassen.“

Michael Noffz stimmt zu. „Wir sind Fans und freuen uns auf ein schönes Spiel.“Darauf freuen sich auch Jason Paul und seine Freunde. „Wenn wir Berufsschule haben, schaffen wir das zeitlich. Wenn wir in den Betrieben sind, schaffen wir die Spiele nicht“, sagt der 17-Jährige. „Es ist schlimm, was passiert ist. Aber wir wollen uns die Stimmung nicht verderben lassen.“

Michael Noffz gehörte zu den Zuschauern im Theater des Friedens. Foto: Frank Söllner © Quelle: Frank Söllner

Dem stimmt Mika Voß zu. Man müsse Fußball und die politische Lage trennen. „Aber die Stimmung ist nicht so, wie in den Jahren zuvor“, sagt der 16-Jährige. „Aktuell ist mehr Weihnachtsstimmung.“

Großer Jubel

Während draußen am Doberaner Platz keine Fußballstimmung zu vernehmen ist, ist die Stimmung im Theater des Friedens ausgelassen, alle fiebern mit, jede Torchance der deutschen Mannschaft wird bejubelt, ab und zu werden Sprechchöre laut.Beim 1:0 von İlkay Gündoğan in der 33. Minute hält es viele der Zuschauer nicht mehr auf dem Platz. Sie jubeln, klatschen, stoßen an. Für jedes deutsche Tor gibt es Freibier. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit springen wieder alle auf. Doch zu früh gefreut - Abseits.

Mitfiebern bis zur letzten Minute

Zum Ende kippt die Stimmung. „Das gibt es doch nicht!“, ruft ein Fan, als Jonas Hofmann in der 69. Minute freistehend am japanischen Keeper scheitert.Schon bald sind im „Theater des Friedens“ doch viele enttäuschte Gesichter zu sehen. Die japanische Mannschaft dreht den Rückstand und gewinnt mit 2:1.„Nein!“, ruft ein Zuschauer enttäuscht und schüttelt den Kopf. „So viele geile Chancen! Und dann das!“

Bis zur letzten Minute haben alle mitgefiebert. „Die Stimmung hier war grundsätzlich gut - nur am Ende dann nicht mehr so“, resümiert Zuschauer Sebastian Brütt. „Das ist eine WM. Da muss man die Chance nutzen. Wer in so einer Gruppe gehen Japan verliert, weiß auch, dass es eng wird.“